Meal nedir? Kuran'da Meal ne demektir? Meal kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Meal nedir? Kuran'da Meal ne demektir? Meal kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Meal nedir? Kuran'da Meal ne demektir? Meal kelimesinin tanımı ve anlamı! İşte detaylar...

MEAL NEDİR?

Sözlükte "bir şeyin varacağı gaye, bir şeyi eksiltmek" demektir. Istılahta, Kur'ân âyetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak anlamında kullanılır. Kur'ân'ın kelime ve cümlelerini kelimesi kelimesine, hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'ân'ın başka dillere çevirisine meâl ismi verilmiştir. Bu kelime ile yapılan çevirilerde eksik olabilir, bu anlam, âyetin, kelimenin yaklaşık manasıdır demek istenir.

Haberler.com - Gündem