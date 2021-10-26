Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mavi takım kaptanı kim oldu?
Masterchef'te mavi takım kaptanı belli olduktan sonra fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü erkana gelen 98. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununda hamsi ayıklama oyunu oynandı. Kazanan takım Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mavi takım kaptanı kim oldu? Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları kim oldu? Masterchef Türkiye Haftanın takımları belli oldu!
Masterchef'te mavi takım kaptanı belli olduktan sonra fragmanı araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü erkana gelen 98. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununda hamsi ayıklama oyunu oynandı. Kazanan takım Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mavi takım kaptanı kim oldu? Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları kim oldu? Masterchef Türkiye Haftanın takımları belli oldu! İşte detaylar haberimizde...
Masterchef 98. bölümün ardından 99. bölüm yayınlandı mı diye araştırılmakta. 99. bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Masterchef 99. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
MasterChef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.
Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.
Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununu Ateş kazandı.
Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirmeyi yapacak. Mavi takımın kaptanı Ateş oldu.
Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek.
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:
Kırmızı Takım
Pelin
Sergen
Dilara
Eren
Emre
Mavi Takım
Azize
Tahsin
Ateş
Mert
Burcu
Safanur
Hasan
Araz