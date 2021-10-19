Masterchef şampiyonları! Masterchef birincileri
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. İşte, bu zamana kadarki Masterchef şampiyonları ve Masterchef birincileri...
Masterchef şampiyonları ve Masterchef birincileri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018'de yayımlanan sezon itibarıyla jüride Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı. İşte yarışmacılara dair detaylar...
MASTERCHEF ŞAPİYONLARI
|1. Sezon (2011)
(Show TV)
|2. Sezon (2018)
(TV8)
|3. Sezon (2019)
(TV8)
|4. Sezon (2020-2021)
(TV8)
|5. Sezon (2021)
(TV8)
|Şampiyon
|Muzaffer Şenduran [3]
|Uğur Kardaş
|Cemre Uyanık
|Serhat Doğramacı
|Finalist
|Ferhat Bora
|Kerem Giritlioğlu
|Alican Sabunsoy
|Barbaros Yoloğlu
|Diğer yarışmacılar
|Anyan Değirmenci
|Burcu Eminoğlu
|Güzide Mertcan
|Emir Elidemir
|Fatma Polat
|Burçe Gür
|Meltem Taşbaş
|Ekin Eylem Ulaş
|Özgül Coşar
|Milhan Erdem
|Emre Oruç
|Hakan Kanık
|Batuhan Bayır
|Eray Aksungur
|Dilara Başaran
|Fatih Kavanoz
|Eslem Sena Yurt
|Rıfat Yurttaş
|Sefa Okyay Kılıç
|İbrahim Cingözler
|Gökçe Demiröz
|Mehmet Sur
|Yasin Obuz
|Ebru Has
|Tunahan Ak
|Gözde Sayılgan
|Esra Aydoğdu
|Kıvanç Ermiş
|Uğur Yılmaz Deniz
|Şükrü Özsarı
|Gülçin Payzın
|Murat Özdemir
|Suna Aydın
|Ayyüce Kamit
|Hamza Mercimek
|Hasan Fehmi Koçman
|Tuğçe Sökesoğlu
|Mustafa Aydın
|Esra Tokelli
|Burcu Önal
|Hüseyin Elgün
|Doruk Ulufer
|Eda Karabulut
|Furkan Yalçın
|Görkem Demiral
|Melis Aran
|Atakan Erbek
|Murat Tokmak
|Tanya Kilitkayalı
|Hasan Biltekin
|Mine Taşer
|Özlem Yüksektepe
|Faruk Batuhan Öner
|Berker Başmanav
|Tahsin Küçük
|Murat Kolukırık
|Zeynep Alikoç
|Yekaterina Sungur
|Didem Devay
|Eren Kaşıkçı
|Mustafa İhsan Çelikşan
|Ezgi Gürdal
|Açelya Kılıçay
|Walison Fonseca
|Mert Yılmaz
|Nergis Bilek
|Umut Baran
|Bahri Papila
|Duygu Acarsoy
|Safanur Bol
|Neriman Büyükengin
|Alp Mehmet Sıy
|Müge Güney
|Celal Sarıgül
|Emre Büber
|Semra Kurtuluş
|Ercan Uçar
|Orhan Eren
|Selin Öztürk Aydın
|Sergen Özen
|Sena Abay
|Nalan Toprak
|Arem Yüce
|Tuğsan Tezil
|Onur Dursun
|Gülşah Suna
|Uzay Akçasaray
|Berk İlter
|Yeşim Fırat
|Sedat Tuncer
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