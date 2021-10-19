Masterchef şampiyonları! Masterchef birincileri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef şampiyonları! Masterchef birincileri

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef şampiyonları! Masterchef birincileri

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. İşte, bu zamana kadarki Masterchef şampiyonları ve Masterchef birincileri...

Masterchef şampiyonları ve Masterchef birincileri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018'de yayımlanan sezon itibarıyla jüride Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı. İşte yarışmacılara dair detaylar...

MASTERCHEF ŞAPİYONLARI

1. Sezon (2011)

(Show TV)

2. Sezon (2018)

(TV8)

3. Sezon (2019)

(TV8)

4. Sezon (2020-2021)

(TV8)

5. Sezon (2021)

(TV8)

Şampiyon Muzaffer Şenduran [3] Uğur Kardaş Cemre Uyanık Serhat Doğramacı
Finalist Ferhat Bora Kerem Giritlioğlu Alican Sabunsoy Barbaros Yoloğlu
Diğer yarışmacılar Anyan Değirmenci Burcu Eminoğlu Güzide Mertcan Emir Elidemir Fatma Polat
Burçe Gür Meltem Taşbaş Ekin Eylem Ulaş Özgül Coşar Milhan Erdem
Emre Oruç Hakan Kanık Batuhan Bayır Eray Aksungur Dilara Başaran
Fatih Kavanoz Eslem Sena Yurt Rıfat Yurttaş Sefa Okyay Kılıç İbrahim Cingözler
Gökçe Demiröz Mehmet Sur Yasin Obuz Ebru Has Tunahan Ak
Gözde Sayılgan Esra Aydoğdu Kıvanç Ermiş Uğur Yılmaz Deniz Şükrü Özsarı
Gülçin Payzın Murat Özdemir Suna Aydın Ayyüce Kamit Hamza Mercimek
Hasan Fehmi Koçman Tuğçe Sökesoğlu Mustafa Aydın Esra Tokelli Burcu Önal
Hüseyin Elgün Doruk Ulufer Eda Karabulut Furkan Yalçın Görkem Demiral
Melis Aran Atakan Erbek Murat Tokmak Tanya Kilitkayalı Hasan Biltekin
Mine Taşer Özlem Yüksektepe Faruk Batuhan Öner Berker Başmanav Tahsin Küçük
Murat Kolukırık Zeynep Alikoç Yekaterina Sungur Didem Devay Eren Kaşıkçı
Mustafa İhsan Çelikşan Ezgi Gürdal Açelya Kılıçay Walison Fonseca Mert Yılmaz
Nergis Bilek Umut Baran Bahri Papila Duygu Acarsoy Safanur Bol
Neriman Büyükengin Alp Mehmet Sıy Müge Güney Celal Sarıgül Emre Büber
Semra Kurtuluş Ercan Uçar Orhan Eren Selin Öztürk Aydın Sergen Özen
Sena Abay Nalan Toprak Arem Yüce
Tuğsan Tezil Onur Dursun Gülşah Suna
Uzay Akçasaray Berk İlter
Yeşim Fırat Sedat Tuncer

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title