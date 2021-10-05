Marmaris'te yanan ormanlık alana Fürth Belediye Başkanı Jung tarafından fidan dikildi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi ile kardeş kent olan Almanya'nın Fürth kentinin Belediye Başkanı Thomas Jung öncülüğünde "25. Yıl Dostluk Ormanı" oluşturuldu.

İki kentin kardeş şehir olmasının 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında İçmeler mahallesinde yangından etkilenen bölüm, hatıra ormanı alanı olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Marmaris'te bulunan Fürth Belediye Başkanı Jung ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "25. Yıl Dostluk Ormanı" için ilk fidanları dikti.

"Dostluk Ormanı"na keçiboynuzu, defne, hünnap ve çam ağacı fidanları dikildi. Oktay ve Jung, toprakla buluşan fidanlara can suyunu da birlikte verdi.

İki başkan, yanmış bir zeytin ağacının hemen yanına yeni bir zeytin fidanını da toprakla buluşturdu.

Beraberindeki Alman heyetle ilçede bulunan Jung, Marmaris Belediye Başkanı Oktay'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ilçedeki yangının acısını Fürth'de de yürekten hissettiklerini söyledi.

Yangının korkunç görüntülerini televizyonlardan ve Marmarisli dostlarından gördüklerini ifade eden Jung, "Görüntülere baktıkça Fürt halkı olarak çok üzüldük ve sarsıldık. Böyle güzel bir doğanın yanması bizleri derinden yaraladı. Tabiat çok güçlüdür ve bir iki yıl gibi kısa sürede çok yeşil olacaktır. Bugün burada mevkidaşımla beraber ağaç dikmenin onurunu duymaktayım. Gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oktay ise hiç bozulmadan 25'inci yılına erişen iki kent arasındaki dostluk ilişkisinin gelişerek devam ettiğini kaydetti.