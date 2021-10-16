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Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı başladı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayının açılışı yapıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayının açılışı yapıldı.

Basın meslek örgütlerinin katkılarıyla Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya 60 şehirden 300'e yakın gazeteci katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, ilçenin yangın felaketinden sonra toparlandığını, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Can Güleryüzlü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Anadolu Buluşması-Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri Yuvarlak Masa Toplantısı"na geçildi.

Gün içinde Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un katılımıyla "Yerel Medyada Sendika" konusu konuşulacak.

Gün sonunda katılımcılar için tekne turu düzenlenecek.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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