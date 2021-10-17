Mardin Valisi Demirtaş: 'Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz' - Haberler
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Mardin Valisi Demirtaş: "Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mardin Valisi Demirtaş:

Ömerli ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

MARDİN (İHA) - Ömerli ve Kızıltepe ilçelerini ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara her alanda en ideal hizmetlerin sunulması amacıyla devam eden ve tamamlanan yatırım ile projeleri yerinde incelemek için ilçe ziyaretlerini hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Vali Demirtaş, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. Programına Ömerli ilçesi ile başlayan Vali Demirtaş, atıkların çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşümle daha temiz çevre oluşturmak amacıyla yapılması planlanan Çöp Aktarım İstasyonu alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte ilçe merkezindeki Doğalgaz ve MARSU tarafından devam eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, yatırım programı kapsamında kırsal mahallelerde tamamlanan ve sürmekte olan yol asfaltlama çalışmalarını inceleyerek Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla çay içip, talepleri dinlendi

Ziyaret ettiği her ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri birinci ağızdan dinleyen Vali Demirtaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı tek tek gezerek hayırlı kazançlar diledi. Bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet eden Vali Demirtaş, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehitlerin hatıraları yaşatılıyor

Son olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak için şehit kabirlerinde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ömerli ilçesinden sonra programına Kızıltepe ilçesi ile devam eden Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 20 metre genişliği 2 bin metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde sürdürülen beton asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyerek asfaltlamanın ardından yapılacak çalışmalarla ilgili olarak detaylı bilgiler aldı.

"Mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışıyoruz"

İlçelerdeki sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını belirten Vali Demirtaş, "10 ilçemizin tamamında altyapıdan, üst yapıya kadar büyük bir yatırım programı uyguluyoruz. Mardin'in en ücra noktasına kadar yatırımlarımız bulunuyor. Hep birlikte geleceğin Mardin'ini oluşturmak için mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.

İlçe ziyaretlerinde Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve MARSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Servet Saygın eşlik etti. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

Mardin Valisi Demirtaş: Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz

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Haber: Mardin Valisi Demirtaş: 'Sorunları öncellik sırasına göre çözme gayretindeyiz' - Haberler
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