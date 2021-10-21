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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2 kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 2 kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Yağcılı Mahallesi mevkisinden İstanbul yönüne giden A.B. (43) idaresindeki 35 HA 7592 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen S.Ö. (52) yönetimindeki 10 DEB 63 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 10 DEB 63 plakalı kamyona, O.İ'nin kullandığı 34 SP 6726 plakalı otomobil de çarparak kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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