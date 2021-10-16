Malatya Valisi Baruş, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini kabul etti - Haberler
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Malatya Valisi Baruş, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini kabul etti

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya Valisi Baruş, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini kabul etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle bir araya geldi.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle bir araya geldi.???????

Baruş, Valilikteki kabulünde, her zaman şehit aileleriyle birlikte olmaya, onların gönüllerini ferah tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehit ailelerine her zaman minnet ve saygı duyduklarını anlatan Baruş, şöyle konuştu:

"Sizlere hürmet göstermemiz lazım. Allah sabrınızı artırsın, dayanma gücü versin. Evlatların kaybı gerçekten derin bir acı. Bu acı hepimizi yürekten yaralıyor ama vatanımız, milletimiz için hepimiz her zaman şehit olmaya hazırız, her zamanki duamız da odur. Rabb'imiz bize de aynı mertebeyi nasip etsin çünkü ulaşmış oldukları mertebe hakikaten herkesin imreneceği bir mertebe. Mükafatları inşallah Cenabıhak katında verildi. Bizler de o mükafata erişme şuuruna erişirsek ne mutlu."

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ da çarşamba gününden bu yana Adıyaman ve Elazığ'da 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile son dönemde şehit olanların yakınlarını buluşturduklarını ifade etti.

Bu buluşmaların ardından programlar ve konferanslar düzenlediklerini aktaran Uludağ, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimizin bizden bir tek isteği var, o da şehitlerimizin unutulmaması. Biz onları unutmamak, unutturmamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz çünkü milli davalarda hep birlikte, birlik içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Etnik kökenimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ben de buradan bütün milletime sesleniyorum, özellikle milli konularda ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde olalım."

Baruş, reyhan şerbeti ikramında bulunduğu konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Ziyarette, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bazı şehit aileleri yer aldı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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