Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de yatırımları inceledi

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende ilçesinde devlet yatırımlarını inceledi.

Baruş, ilk olarak Turgut Özal Üniversitesi Darende Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Vatandaşa hizmetin, devletin, kamu kurumlarının önceliği olduğunu ifade eden Baruş, bunun için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu da Baruş'u ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü için gayret ettiklerini aktardı.

Belediye Başkanı İsa Özkan, valilik, büyükşehir ve diğer kurumların el ele vererek ilçenin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya katılan 67 muhtar, mahallelerinin yol, altyapı, içme suyu, ulaşım, trafik, kanalizasyon gibi konularda talep ve önerilerini anlattı.

Baruş, daha sonra yapımı devam eden İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı rekreasyon projelerini gezerek, yetkililerden inşaat süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Vali Baruş, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.