Malatya'da polisten kaçan şüpheli, otomobili ekip aracına çarpınca yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da polisten kaçan şüpheli, otomobili ekip aracına çarpınca yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da polisten kaçan şüpheli, otomobili ekip aracına çarpınca yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheli, kullandığı otomobilin ekip aracına çarpması sonucu yakalandı, kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da polisten kaçan şüpheli, kullandığı otomobilin ekip aracına çarpması sonucu yakalandı, kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde kavgaya karışan ve yaralanan şüpheli A.K, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviyi kabul etmeyerek kaçan şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Turgut Özal Mahallesi'nde "dur" ihtarında bulunulan şüpheli A.K'nin kullandığı araç, polis aracına çarptı. Yakalanan zanlı A.K, gözaltına alındı.

Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu

Anne ve babasını alıkoydu, intihar girişiminde bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title