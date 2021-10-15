MALATYA (AA) - Malatya'da AB Erasmus+ programları çerçevesinde Erasmusdays Etkinlik Günleri programı gerçekleştirildi.

Bir otelde İl Milli Eğitim Müdürlüüğü Ar-Ge birimi tarafından düzenlenen program kapsamında yürütülen projelerin tanıtımı, AB Erasmus+ yeni dönem programı hakkında bilgilendirme sunumları ve yeni dönem akreditasyon kapsamında farklı temalarda tematik masa çalışmaları yapıldı.

Kentte projelerin yaygınlaştırılması ve Erasmus+ projeleri kapsamında yeni ortaklıklara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikle Malatya'nın uluslararası anlamda da görünür kılınması hedefleniyor.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, kurum olarak yıllardır Ulusal Ajansla etkili iletişim kurduklarını ve çok sayıda AB projelerini yürüttüklerini belirtti.

Başka ülkelerin yaptığı çalışmalara da katıldıklarını kaydeden Kanbay, şöyle devam etti:

"Bu konuda il düzeyinde farklı türlerde ve içeriklerde yapılan projelere rehberlik etmekte ve talep eden tüm yönetici ve öğretmenlere gerekli desteği sunmaktayız. Başarılı çalışmalara tanıklık etmekteyiz. ErasmusDays ile Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik etmek amacındayız. Bugün yapılan faaliyetlerde öğretmenlerimiz 'Sosyal içerme ve sosyal kapsayıcılık, dijitalleşme, iklim değişikliği ile mücadele etme, yabancı dil gelişimi ve Avrupa vatandaşlığı' gibi temalarda beyin fırtınası yapacaklar. Bu konular sadece ilimizi değil tüm dünyayı ilgilendiren konu başlıklarıdır. Bu kapsamda yapılacak tüm çalışmalar bizden başlamak üzere tüm insanlığın hayatını kolaylaştıracaktır."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Vahap Arıkan da programla yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu programa yaklaşık 150 arkadaşımız katılıyor. Program boyunca, ağ oluşturma, proje geliştime ve tanıtım konularında çalışmalar yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Erasmus+ programına ve bu yöndeki çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.