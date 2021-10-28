Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunum Töreniyle Başladı

MALATYA (Habermetre) - Vali Baruş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

Malatya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Aydın Baruş, "Aziz Atatürk, Kahraman Türk milletinin tarihin altın sayfalarına kanlarıyla yazdığı Kurtuluş Destanının zafer tacı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümünde manevi huzurunuzda bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz.

20. yüzyılın başlarında dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek için dünyayı kana bulamaktan çekinmeyen sömürgeci güçlerin vatanımıza uzanan namert elleri, müstesna liderliğinizle küllerinden yeniden doğarak şahlanan Necip milletimiz tarafından kökünden kırılmıştır.

Onlarca yıl kesintisiz devam eden savaşlar, yokluk ve sefalet nedeniyle yok olmanın eşiğine gelmiş Aziz Milletimiz, açtığınız bağımsızlık sancağı etrafında kenetlenerek, vatanın dört bir yanını saran düşmanları yurdundan kovmuş, hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğini ve teslim alınamayacağını tüm cihana bir kez daha ilan etmiştir.

Kurtuluş Savaşında ölümüne verilen amansız mücadelesiyle istiklal ateşini yeniden yakan Aziz Milletimiz, 29 Ekim 1923'te önderliğinizde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile yepyeni ve muasır bir devlete kavuşmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, bitmek bilmeyen savaşlar nedeniyle harap olmuş ülkemiz ve bitap düşmüş milletimize yeni bir ruh kazandırarak liderliğinizde gerçekleştirilen kalkınma seferberliği sayesinde kısa sürede dünyanın seçkin devletleri arasında yer almıştır. Muasır medeniyetler hedefine ulaşma yolunda ilkelerinizi rehber alarak çalışan Aziz Milletimiz, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98'inci yıldönümünde Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın sayılı güçlerinden biri yapmayı başarmıştır.

Cumhuriyet Yönetiminde gerçekleştirilen sosyal ve iktisadi reformlar sayesinde Milletimizin şuurunda yükselen egemenlik bilinci demokrasimizin sağlam temellere kavuşmasını ve güçlenmesini sağlamıştır. Cumhuriyet Rejimini halkımızın benliğinde perçinleyen bu bilinç, Milli İradeyi esaret altına almaya çalışanlara karşı Türk Milleti'nin en büyük manevi gücü olmuştur.

Malatya halkı olarak, bizlere miras bıraktığınız ilkelerden ilham alarak, Cumhuriyetimizin 98 yıllık kazanımlarının bizlere verdiği güven ve cesaretle, birlik ve beraberlik halinde geleceğe umutla yürümeye devam ediyoruz.

Zat-ı Alinizin ve bu mukaddes vatanı bize miras bırakmak için canlarını feda eden atalarımızın emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla ve yılmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

Bu kutlu günde, Cumhuriyeti ve Türk Vatanını bizlere miras bırakarak bu topraklar üzerinde onurlu bir hayat sürmemizi sağlayan sizi ve bağımsızlığımızın bekası için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

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