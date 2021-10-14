Mahmut Fazıl Coşkun genç sinemacılarla bir araya geldi

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması, "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde sinemaseverleri buluşturdu.

Sinema yazarı Tuba Deniz'in yönettiği "Mahmut Fazıl Coşkun ile Yönetmenlik Üzerine" başlıklı söyleşi, Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü Aşkın Özcan, konuşmalar öncesinde festival programına ilişkin bilgi vererek, katılımcıları gösterimlere ve 21 Ekim'deki ödül törenine davet etti.

"Uzak İhtimal çok zor çekildi"

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, konuşmasına, eğitimini, yurt dışında bulunduğu süreci, yönetmenliğe başlama hikayesini ve çalışmalarını anlatarak başladı.

Coşkun, ilk filmi "Uzak İhtimal"in çok zor çekildiğini, önce prodüksiyon desteğine başvurduklarını, 3 haftada bitirmeyi planladıklarını fakat çekim takviminin uzadığını anlattı.

Filmin bütçesinin bulunması için özel bir süreç yaşanmadığını, ilk film için fon oluşturulmasının da kolay olmadığını ifade eden yönetmen, "Takvim uzayınca o para yetmedi, 3 hafta sonunda filmin çekimlerini durdurmak zorunda kaldım. Birtakım borçlar da kaldı. Ondan sonra da 2-3 ay bekledik. O sıralar tam o borcu karşılayan bir sponsorluk anlaşması yapıldı ve filmi o şekilde tamamladım." dedi.

"Yozgat Blues" filminde başrol oynaması için başka bir oyuncuyla uzun süre hazırlık yaptıklarını fakat daha sonra bu oyuncunun vazgeçtiğini belirten Coşkun, "Bu aslında büyük bir aksaklıktı. Çünkü filmin çekimlerinin başlamasına belki de bir ay vardı. Ben o sırada Ercan Kesal ile başka bir rol için konuşmuştum. Hemen o aklıma geldi, 'Bunu oynar mısın?' diye sordum. O da 'Oynarım' dedi. Fakat Kesal'ın saçı yok malum. O oyuncunun da saçı vardı, benim gözüm çok alışmıştı. Ben de bunu perukla yapayım dedim ve ondan sonra bunu senaryoya ekledim." ifadelerini kullandı.

"Ben oyuncu keşfetmeyi seviyorum"

Oyuncu seçiminde dikkat ettiği hususların sorulması üzerine Coşkun, "Ben açıkçası iyi oyuncu olmasını isterim. Tabii onun ötesinde kişisel olarak keşfetmeyi seviyorum, yani yeni oyuncu keşfetmek. Eminim pek çok yönetmen de bunu seviyordur. En sevmediğim şey de mesela bir oyuncuyu hatta başka bir filmde oynamış benzer bir karakteri alıp kendi filmine koymak. Bana çok kötü bir fikirmiş gibi geliyor. Bunu yapmamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Filmlerinden örnekler veren Coşkun, tanınmış oyunculara da daha önce oynadığı, bilinen rollerin dışında roller vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Coşkun, "Farklı rollerde oynayan bir oyuncuyu kendi filminizde oynatıyorsunuz ama bambaşka bir biçimde, bu benim sevdiğim bir şey. Açıkçası böyle bir film izlediğimde de oyuncu böyle kullanılmışsa hoşuma gidiyor. Bunun dışında hiç tanınmayan, hiçbir yerde görülmemiş oyuncu bulmak çok heyecan verici, onu da çok seviyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması hakkında

Başkanlığını Derviş Zaim'in yaptığı 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri arasında Ensar Altay, Şükrü Sim ve Yeşim Tonbaz yer alıyor.

Yarışmada finale kalan filmlerin 18-19 Ekim'de Bahariye Mevlevihanesi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak gösterimleri yapılacak. 6 ayrı seçki halinde yapılacak gösterimler 2 gün boyunca 17.00 - 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplamda 40 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmanın ödül töreni ise 21 Ekim'de Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.