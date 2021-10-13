Mahkumlara uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan 'Hannibal' savunması

BOLU (DHA) - BOLU'da, mahkumlara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru Yaşar S., kendisine A.T. isimli cinayet hükümlüsünün iftira attığını söyledi. Hannibal gibi A.T.'nin insan eti yediğini öne süren Yaşar S. savunmasında, "A.T. hep sorun çıkaran bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir" dedi.

Bolu F Tipi Cezaevi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla infaz koruma memuru Yaşar S. ile cinayet suçundan hükümlü A.T. ve S.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada infaz koruma memuru Yaşar S. ve A.T., mahkeme salonunda hazır bulundu. Diğer sanık S.K. ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.