Kütahya'nın yüz yıllardır sandıklarda saklanan, kuşaktan kuşağa geçen el emeği göz nuru iğne oyaları markalaşmak için gün sayıyor

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından zengin taktı fakir baktı oyası, Kar yağdı oyası, cimcik oyası gibi her bir motifin kendisine has hikayesi olan iğne oyaları için 'coğrafi işaret' başvurusu yapıldı.

Her bir iğne oyasının kendine özgü bir hikayesi olduğundan bahseden ve bugüne kadar 140 motifi kayıt altına aldıklarından bahseden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli: "Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü olarak tarihini araştıran bir misyona sahibiz. Biz bu görev kapsamında 2017 yılında 'Kütahya'nın iğne oyaları' adlı tema çalışmamızı başlattık. Önce çizimler ile kağıda aktardık ve daha sonra motiflerin replikalarını hazırladık. Bize bu süreçte destek veren, sandıklardaki hazinelerini bizlerle paylaşan Kütahyalılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"120 adet oya kitaba işlendi"

Tema çalışma kapsamında Kütahya'ya özgü iğne oylarını araştırırken çok değişik isimlerle karşılaştıklarını belirten Elif Telli: "Her biri kendine özgü isme sahip olan motiflerde, atalarımız yaşanmışlıklarını aktarmışlar. Örnek verirsek 'Malak sattıran', 'Kiremit sattıran', 'Gönül çelen', 'Kasımpatı' gibi isimler vermişler. Burada görmüş olduğunuz iğne oyları 120 adet ve bunlar ile birlikte kitap hazırladık ve valimiz de bu kitabın basımına ve çoğaltılmasında büyük destek verdi. Replikaların basımının ardından bir de danelere çekilmiş hali ile bir kitap hazırladık ve basımını yaptık. İnşallah önümüzdeki günler lansman ile birlikte Kütahyalılara ve Kütahya dışında da duyurmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kütahya'ya coğrafi işaret kazandıracağız"

Telli sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "İğne oyalarındaki motifleri günümüzde de aksesuar eşyaları olarak değişik alanlar kullanılmak üzere bazı kalyonlar yaptık, çini desenlerini kullanarak iğne oyalı haliçler yaptık ve inşallah bunların ses getireceğini düşünüyorum. Kütahya'nın iğne oyaları Türkiye'de bir numara denilecek kalitede ve büyüklükte. Bunu da ispatlamaya çalıştık. Kütahya Valiliği ile birlikte Zafer kalkınma ajansına başvuru yapıldı ve başaralı bulunduk. Önümüzdeki günlerde eğitimlerini aldıktan sonra Kütahya'ya iğne oyalarını tescilleyerek coğrafi işaret kazandıracağız" diye konuştu. İHA

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