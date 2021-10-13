Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? ATV'nin sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla ve Didem Balçın'ın hayat verdiği Selcan Hatun vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar internette en çok "Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmaktadır. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın ile ilgili detaylar.
Dede Korkut hikayelerinde karşımıza çıkan Selcan Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisinde de karşımıza çıkmıştır. Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır. Gökçe'nin Ertuğrul ile evlenmesini ister. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir. Babasının katili diyerek Süleyman Şah'tan intikam almak ister. İlk başlarda kötü bir karakteri canlandırırken daha sonra tövbe eder. Obalar ikiye bölününce Gündoğdu ile beraber Ahlat'a gittiler. Süleyman Şah'tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Osman Gazi'nin annesi kadar değer verdiği Kuruluş Osman dizisinde Didem Balçın, Selcan Hatun'a hayat vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Didem Balçın (d. 18 Mayıs 1982, Ankara) Türk oyuncu.
Didem Balçın doğum tarihi : 18 Mayıs 1982
Didem Balçın kaç yaşında : 38 yaşında
Didem Balçın mesleği ne : Oyuncu
Didem Balçın nereli : Ankara
Didem Balçın burcu ne : Boğa
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.
Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Sinema :
2007 : Hayattan Korkma : Tuğba : Yardımcı karakter Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2009 : Başka Dilde Aşk : Leyla : Yardımcı karakter
2010 : Çakallarla Dans : Fatma : Başrol
2010 : Çıkış Noktası : Nil : Başrol
2012 : Açlığa Doymak : Burcu : Başrol
2012 : Göl Zamanı : Şahika : Başrol
2012 : Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede : Fatma : Başrol
2013 : I II III IV : Ebru : Başrol/Kısa Film
2014 : Gulyabani : Yasemin : Başrol
2014 : Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı : Fatma : Başrol
2014 : Oflu Hoca'nın Şifresi : Asiye : Yardımcı karakter
2016 : Çakallarla Dans 4 : Fatma : Başrol
2018 : Çakallarla Dans 5 : Fatma : Başrol
Televizyon:
2003 : Gurbet Kadını : Gülnaz : Yardımcı karakter
2003 : Serseri Aşıklar : Yeliz : Yardımcı karakter
2005 : Rüzgarlı Bahçe : Menekşe : Yardımcı karakter
2006 : 29-30 : Bilge : Yardımcı karakter
2006 : Gözyaşı Çetesi : Mine : Yardımcı karakter
2007 : Gurbet Yolcuları : Seher : Yardımcı karakter
2007 : Sevgili Dünürüm : Didem : Yardımcı karakter
2009 : Kasaba : Iraz : Yardımcı karakter
2009 : Olacak O Kadar : Sunucu : Yardımcı karakter
2010 : Kadınları Anlama Kılavuzu : Özge : Başrol
2011 : Farklı Desenler : Duygu : Rüya Aydın Seslendirmesi
2011 : Firar : Gönül : Yardımcı karakter
2014-2018, 2019 : Diriliş Ertuğrul : Selcan Hatun : Başrol
2017-2018 : Yalaza : Alev Yanardağ : Başrol
2018 : Meleklerin Aşkı : Melike Çekilmez : Yardımcı Karakter
2019 : Kuruluş Osman : Selcan Hatun : Yardımcı Karakter
Tiyatro:
2002 : Bernarda Alba'nın Evi :: Okul Oyunu
2003 : Ay Carmela :: Mezuniyet Terzi
2003 : Kafkas Tebeşir Dairesi :: Okul Oyunu
2005-2007 : Ateşin Düştüğü Yer :: Levent Kırca Tiyatrosu
2007 : Gereği Düşünüldü :: Levent Kırca Tiyatrosu
2014 : Parkta Güzel Bir Gün :: Moda Sahnesi
2016 : En Kısa Gecenin Rüyası :: Moda Sahnesi