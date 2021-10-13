Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merak edilen dizilerden biri olan Kuruluş Osman hakkında Kuruluş Osman yeni sezon (3. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman üçüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon (3. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2021? Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı araştırılıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

ATV'nin beğenilen dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da yayınlanıyor. Yeni Sezonuyla 13 Ekim Çarşamba günü ATV'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 13 Ekim Çarşamba günü yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZON ÖZETİ

Kuruluş Osman 1. Sezonda Neler Oldu? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

Kuruluş Osman 2. Sezonda Neler Oldu? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları şu şekilde:

Burak Özçivit

Erkan Avcı

Yıldız Çağrı Atiksoy

Özge Törer

Burak Çelik

Cüneyt Arkın

Haberler.com - Gündem