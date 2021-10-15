KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Vali Ünlü Başkanlığında Toplandı

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı 15 Ekim Cuma günü saat 14. 00'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Giresun Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu, Kaymakamlar ve ilgili birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda önceden belirlenen gündem gereğince; 2021 KÖYDES projesi genel durumu, 2021 yılı KÖYDES projelerinin ilçelere göre genel durumu, 2020 yılı KÖYDES projelerinin tamamlanamayan işlerinin görüşülmesi, KÖYDES projelerinde gelinen son durum ve yaşanan olumsuzlukların genel değerlendirmesi yapıldı.

VALİ ÜNLÜ : "ÇALIŞMALARIN BİRAN ÖNCE BİTİRİLMESİ İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Ünlü " Bugünkü toplantımızda KÖYDES projeleri kapsamında ilimizde gerçekleştirilen projelerin durumunu görüşeceğiz. Neler yaptığımızı, neler yapamadığımızı görüşerek, çalışmaların biran önce bitirilmesi için neler yapmamız gerektiğini değerlendireceğiz. Daha önceki toplantılarımızda ortaya çıkan sorunların çözümü için bu süre zarfından neler yaptığımızı ele alacağız.

Son Kararname ile birçok Kaymakamımız değişti, onlarında ilçeyi tanıması için biraz zaman tanımak ve toplantıya ilçelerinin durumuna hakim bir vaziyette gelmelerini sağlamak için KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Öncelikle aramıza yeni katılan, göreve yeni başlayan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

"PROJELERİMİZİN TAMAMLANMASI İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde yaşadığımız sel felaketinin yaralarının sarılması için tüm kurumlarımız seferber olmuş durumdadır. Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz, İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla Kaymakamlıklarımız aralıksız olarak afetin izlerinin silinmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bizler de Valilik ve Kaymakamlıklarımızla birlikte; KÖYDES projelerinin afet nedeniyle yapılamayan, afetten etkilenen bölümlerdeki proje değişiklikleri nedeniyle ertelenen, aksayan veya eksik kalan projelerimizin tamamlanması için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Geçtiğimiz yıl sel felaketi nedeniyle, bu yıl da sürekli yağan yağmurlar nedeniyle pek verimli bir sezon geçiremedik. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımıza aralıksız devam ederek biran önce planlanan işlerimizi tamamlayarak, eksik kalan işlerimiz için de projelendirme çalışmalarına başlayacağız" dedi.

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