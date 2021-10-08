Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan koruma çalışmaları neticesinde sayıları artmaya başlayan Anadolu Yaban Koyunları uygun yaşam alanlarına...

KIRŞEHİR (İHA) - Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

KIRŞEHİR - Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan koruma çalışmaları neticesinde sayıları artmaya başlayan Anadolu Yaban Koyunları uygun yaşam

alanlarına salınarak, türün devamlılığı sağlanıyor.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan Anadolu Yaban Koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen koruma çalışmaları sonucunda bu yıl 28 koyun eski yaşam alanlarına yerleştirildi. Ankara Nallıhan ve Karaman Karadağ'da bulunan yaşam alanlarına bırakılarak türün devamlılığı sağlanıyor. Ayrıca program sonunda alanda 50 adet kınalı keklikte doğayla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez bu kapsamda Kırşehir'de düzenlenen Anadolu Yaban Koyunlarının doğaya yerleştirilmesi programına katıldı. Anadolu Yaban Koyunları'nın 1969 yılından itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında olduğunu belirten Genel Müdür Üzmez, "Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunları 1950'li yıllar öncesi İç Anadolu Bölgesinde Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karaman gibi illerde bulunmakta iken; 1960'lı yılların sonuna doğru sadece Konya Bozdağ'da 40-50 bireylik bir popülasyon olarak kaldığını, kalan hayvanların 1969 yılında teşkilatımızca korumaya alındı" diye konuştu.

Genel Müdür Üzmez, Anadolu Yaban koyunlarının sayılarının günümüzde 700 civarına ulaştığının altını çizerek, 2004 yılında uygulamaya konulan proje ile de Ankara Nallıhan ve Karaman Karadağ'da bulunan eski yaşam alanlarına yerleştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Genel Müdür Üzmez, bu yılın başında Kırşehir'e 20 adet Anadolu Yaban Koyunu yerleştirilmesi yapıldığını, bugün de 8 adet yaban koyununun daha doğaya salınmasıyla sayının 28'e ulaştığını, söyledi. Ayrıca program sonunda alanda 50 adet kınalı keklikte doğayla buluşturuldu.

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı

Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Vladimir Putin Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Fatih Terim Marcao Muslera Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Temel Karamollaoğlu Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koruma altına alınan Anadolu Yaban Koyunları doğal yaşam alanlarına salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:40:17. #1.12#