"KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" isimli projesi kapsamında Nevşehir'de 3 köyden 570 öğrenci sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı

NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından hazırlanan "KOP ile Hayallere Bir Adım Daha" isimli projeye Nevşehir Merkez ilçeye bağlı 3 köyden 570 öğrenci katıldı.

Projenin genel amacı; merkez ilçeye bağlı ve yakın olmasına rağmen Merkez ilçedeki birçok imkana ulaşamayan ve bu sebeple dezavantajlı durumdaki Boğaz, İcik ve Özyayla köylerinde ilk ve ortaokullarımızda öğrenim gören 570 öğrenciye mevcut şartlar altında ulaşamayacakları basit robotik uygulamalar, kukla gösterileri, ahşap tasarım ve şekillendirme setleri, fendeney setleri(basit elektrik devresi, planaga-çıkrık, DNA seti, kimya deneyleri), planetaryum(gökevi çadırı) gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki becerilerinin gelişimine ve öğrencilerin gönüllü olma farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamak olarak belirlenmişti. "KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" isimli projemiz kapsamında proje ortağımız Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ile Nevşehir Merkez ilçeye bağlı 3 köyde 570 öğrencinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlandı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir "Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, akademik becerilerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle çıktığımız yolda pek çok imkana mevcut şartlarda ulaşamayacak öğrencilerimizle birlikte çok sayıda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sevgili yavrularımızın öğrenme yolculuğunda yanlarında olmak, onlara yeni ufuklar açmak ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizlerin en büyük mutluluğudur. Ulusal ve uluslararası alanda en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olan Türk Kızılayının Nevşehir Şube Başkanı Sayın Ercan Civelek'e ve onun şahsında tüm personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin mimarı ARGE birimimizin değerli öğretmenlerine, projede yer alan okullarımızın idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. " dedi. Nuri Karaşahin

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