Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Haberler

MUĞLA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyespor profesyonel ve amatör branşlarda başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Voleybol Erkekler 1. Ligi 4. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, Muğla'da Milas Belediyespor'a konuk oldu. Milas Atatürk Salonu'nda oynanan maçta iki takım başa baş geçen setlerde 23-25, 25-21, 17-25, 25-22'lik skorlarla 2-2 berabere kalarak yenişemedi.

Beraberlik neticesinde oynanan tie break setinde ise Büyükşehir Belediyespor, rakibine şans tanımadı ve uzatma setini 11-15'lik skorla kazanarak maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda ligin iddialı takımlarından Rest Property Alanya Belediyespor takımıyla karşılaşacak.

FRANSA'DA GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Fransa'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu judoculardan 81 kiloda Yusuf Çelik ve 63 Kiloda Esma Gökülü bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

GÜREŞTE 6 MADALYA BİRDEN

Konya Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden güreşçiler de kazandıkları madalyalarla dikkat çekti. Konya İl Güreş Müsabakalarında mücadele eden sporcularımızdan; 38 kiloda Enes Yeğin altın madalya kazanırken, 48 kiloda Yunus Akgül, 52 kiloda Hasan Hüseyin Apaydın ve 57 kiloda Mevlüt Doğan gümüş; 30 kiloda Bilal Berk Ünal ile 34 kiloda Selim Sonuvar da bronz madalyanın sahibi oldu.

YÜZMEDE 2 MADALYA

Konya Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerden de Konya İl Yüzme Müsabakalarında 1 altın ve 1 bronz madalya geldi. Sporcularımızdan; 50 metre sırtüstü ve 100 metre serbestte Çağla Kovan altın, 50 metre sırtüstü kategorisinde de Begüm Demirci bronz madalya kazandı.

SPORCUMUZ TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI'NDA İKİNCİ

Adana'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası U23 kategorisinde Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden sporcu Yonca Kutluk, 6000 metre kros yarışlarında gümüş madalya kazandı. Sporcumuz bu sonuçla 12 Aralık 2021 tarihinde İrlanda'da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

MİNİK BASKETBOLCULARIMIZDAN ŞAMPİYONLUK

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyespor U12 Erkek Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri kapsamında organize edilen Mini Basketbol Akademi'ne katıldı. Rakiplerini mağlup eden minik basketbolcular turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

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