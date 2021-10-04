Kong: Kafatası Adası konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncuları kimler? Kong Kafatası Adası filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kong: Kafatası Adası, John Gatins'in bir hikâyesinden Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu yazılmış, 2017 yılı Amerikan canavar filmi. Film bugün TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Peki, Kong: Kafatası Adası filminin konusu nedir? Kong: Kafatası Adası oyuncu kadrosunda kimler var?

KONG KAFATASI ADASI FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kong: Kafatası Adası filmi bugün 4 Ekim Pazartesi akşam saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecektir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KONG KAFATASI ADASI KONUSU NE?

Kong: Kafatası Adası, John Gatins'in bir hikâyesinden Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu yazılmış, 2017 yılı Amerikan canavar filmi. Film, King Kong serisinin yeniden başlatılması ve Legendary'nin MonsterVerse'deki ikinci filmi olarak hizmet ediyor.

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Noter ve John C. Reilly'den oluşan bir oyuncu topluluğunu barındırıyor. Film, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya seyahat eden korkunç yaratıklarla ve güçlü Kong ile karşılaşan bir grup bilim adamı ve Vietnam Savaşı askerlerin maceralarını gösteriyor.

Fotoğraf çekimleri 19 Ekim 2015'te Hawaii'de ve Vietnam'ın çeşitli yerlerinde başladı.

Kong: Kafatası Adası, 28 Şubat 2017'de Londra'da gösterime girdi ve 10 Mart 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 2D, 3D, IMAX 3D ve Dolby Sinemalarda gösterime sunuldu. Film eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ve 185 milyon dolar bütçesi karşıligında 566 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI KİMLER?

Tom Hiddleston : James Conrad, asi ama asil bir İngiliz Özel Hava Servisi yüzbaşısı, Vietnam Hava Savunma Birliğinde Avustralya Özel Hava Hizmetleri Alayı ile görev yaptı ve Randa'nın Kafatası adası seferi'nde bir avcı izci olarak çalıştı..

James Conrad, asi ama asil bir İngiliz Özel Hava Servisi yüzbaşısı, Vietnam Hava Savunma Birliğinde Avustralya Özel Hava Hizmetleri Alayı ile görev yaptı ve Randa'nın Kafatası adası seferi'nde bir avcı izci olarak çalıştı.. Samuel L. Jackson : Preston Packard , Bir Birleşik Devletler Ordusu Yarbay ve Sky Devils helikopter filosunun lideri, keşif gezileri sırasında kovalayıcı grubu tutuklamak için kiraladı.

Preston Packard , Bir Birleşik Devletler Ordusu Yarbay ve Sky Devils helikopter filosunun lideri, keşif gezileri sırasında kovalayıcı grubu tutuklamak için kiraladı. John Goodman : William "Bill" Randa, keşif gezisinden sorumlu hükümet örgütü olan Monarch'ın üst düzey bir yetkilisi.

William "Bill" Randa, keşif gezisinden sorumlu hükümet örgütü olan Monarch'ın üst düzey bir yetkilisi. Brie Larson : Mason Weaver, heyecanlı ve fedakâr foto muhabiri ve barış aktivisti.

Mason Weaver, heyecanlı ve fedakâr foto muhabiri ve barış aktivisti. Jing Tian : San Lin, Monarch için çalışan genç bir biyolog.

San Lin, Monarch için çalışan genç bir biyolog. Toby Kebbell : Jack Chapman, Yarbay Packard'ın sağ kolu olan Birleşik Devletler Ordusu binbaşısı ve Deniz helikopteri pilotu.

Jack Chapman, Yarbay Packard'ın sağ kolu olan Birleşik Devletler Ordusu binbaşısı ve Deniz helikopteri pilotu. John Ortiz : Victor Nieves olarak, keşif gezisinde kıdemli bir Landsat yetkilisi.

Victor Nieves olarak, keşif gezisinde kıdemli bir Landsat yetkilisi. Corey Hawkins : Houston Brooks, Genç jeolog ve Yale Üniversitesi mezunu Monarch tarafından sismoloji üzerine çığır açan teorileri için sefer düzenledi.

Houston Brooks, Genç jeolog ve Yale Üniversitesi mezunu Monarch tarafından sismoloji üzerine çığır açan teorileri için sefer düzenledi. Jason Mitchell : Glenn Mills olarak, Sky Devils'in genç sadık bir emir subayı ve helikopter pilotu.

Glenn Mills olarak, Sky Devils'in genç sadık bir emir subayı ve helikopter pilotu. Shea Whigham : Earl Cole, Görev üzerinde "benzersiz" bir perspektifle, deneyimli bir Sky Devils Kaptanı.

Earl Cole, Görev üzerinde "benzersiz" bir perspektifle, deneyimli bir Sky Devils Kaptanı. Thomas Mann : Reg Slivko, Taşınabilir bir kayıt çantası taşıyan tanınmış Sky Devils'in genç bir memuru.

Reg Slivko, Taşınabilir bir kayıt çantası taşıyan tanınmış Sky Devils'in genç bir memuru. Terry Notary : King Kong (Hareket yakalama performansı), Iwi yerlileri tarafından Skull Adası'nda kral ve tanrı olarak tapılan 100 fit uzunluğundaki bir goril.

King Kong (Hareket yakalama performansı), Iwi yerlileri tarafından Skull Adası'nda kral ve tanrı olarak tapılan 100 fit uzunluğundaki bir goril. John C. Reilly : Hank Marlow, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 28 yıl boyunca Kafatası Ada'sında yaşayan 45. Takip Filosunun eksantrik ama bilgece ve erdemli bir Şikago'lu teğmen. Adanın yaratıklarını tanıyor ve İwi yerlilerinin dostu.

Hank Marlow, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 28 yıl boyunca Kafatası Ada'sında yaşayan 45. Takip Filosunun eksantrik ama bilgece ve erdemli bir Şikago'lu teğmen. Adanın yaratıklarını tanıyor ve İwi yerlilerinin dostu. Eugene Cordero : Reles ,Sky Devils'in bir emniyet görevlisi, Packard'ın topçusu.

Reles ,Sky Devils'in bir emniyet görevlisi, Packard'ın topçusu. Marc Evan Jackson : Steve Woodward, Keşif gezisinde ki bir Landsat çalışanı.

Steve Woodward, Keşif gezisinde ki bir Landsat çalışanı. Richard Jenkins : Senatör Willis, İsteksizce keşif gezisine fon sağlayan bir politikacı.

Senatör Willis, İsteksizce keşif gezisine fon sağlayan bir politikacı. Miyavi : Gunpei Ikari, Marlow ile beraber Kafatası Adası'nda çarpışan bir 2. Dünya Savaşı Japon pilotu.

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