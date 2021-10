Kocasinan'da aile sağlık merkezinin temeli atıldı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile yapacağı Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlık Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Göreve geldiğimizden bugüne 8. sağlık ocağımızın temelini atıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Hacı Veli Demir tarafından tarafından Cırgalan Mahallesi'ne yapılacak olan Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlık Merkezi'nin temeli düzenlenen tören ile atıldı. Törene, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin büyüdüğünü ve her noktada vatandaşlara hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "Kayseri'miz büyüyor ve her bir noktada vatandaşlarımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaçlar duyuluyor. Aslında Cırgalan Mahallemizde fiili olarak hizmet veren bir sağlık merkezimiz var ama fiziki şartları artık hizmet verebilme kapasitesini yitirmiş. İyileştirme ihtiyacı olan bir yapıda, bizde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerek belediyemizce yapılması gerekenler olsun gerekse bu şehirde yaşayan insanların ihtiyaçları olsun her nerede ne var ise gücümüzün yettiği ölçüde bunları gidermeye, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ve çaba içerisindeyiz. Bu noktadan hareketle de burada bugünün şartlarına hitap etmeyen bir aile sağlığı merkezinin olmasına işin açıkçası gönlümüz razı olmadı ve buraya bir aile sağlığı merkezi noktasında vatandaşımızın taleplerinin karşılayabilmek için bizde harekete geçtik. Buranın fiili olarak alt yapısını, planlamasının süreçleri geçtikten sonra hayırsever noktasında da Havı Veli abi sağ olsun burayı gösterdiğimiz zaman Cırgalan'da bulunan bu noktaya bir aile sağlığı merkezi yapılması noktasında kendi de kabul etti. Hacı Veli abi bizim eski sanayiden komşumuz. Yıllarca kazandığı alın terini, emek vererek biriktirdiği birikimlerini buraya yatırdı. Göreve geldiğim günden itibaren bugün ki bu atmış olduğumuz temel ile bizim hayırseverlerimizin destekleri ile yapmış olduğumuz 8. sağlık ocağının bugün temellerini atıyoruz" dedi.

Çolakbayrakdar'ın konuşmasının ardından dua edildi ve merkezin temeli atıldı. - KAYSERİ