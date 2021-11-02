Kızılay Haftası 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

HATAY (Habermetre) - Kızılay Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı "29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, tüm Kızılay birimleriyle Antakya Vali Ürgen Alanında çeşitli etkinlikler düzenleyerek Kızılay Haftasını coşkuyla kutladıklarını söyledi. Özbakış, "Vali Ürgen Alanında düzenlenen etkinliklerimizde Kızılay'ımızın yaptığı faaliyetler anlatılarak Gıda Kolisi, Hijyen Kolisi, Yeni Doğan Seti gibi malzemelerimizin tanıtımları yapıldı.

1868'den bugüne devam eden iyilik hareketimizin 29 Ekim-04 Kasım tarihlerinde kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve etkinliklerimize katılım ve desteklerinden dolayı Çocuk ve Gençlik Merkezi Yöneticisi Mazlum Tanlık'a, Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğü Hatay İl Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu'na, Kızılay Kart birimi ekiplerine, Defne Şube Başkanı Abdullah Sait Önal'a, Antakya Şube Başkanı Şemsettin Günay'a, Altınözü Şube Temsilcimiz Hüseyin Gülseren'e, Hatay Kan Birimi ekiplerine, Genç Kızılay Hatay İl Başkanı Uğur Yılmaz ve tüm Genç Kızılay birimlerine, Genç Kızılay MKÜ ekibine, Kızılay kadınlarına, gönüllülerimize ve iyilik yolunda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. Sabahattin Atasoy

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