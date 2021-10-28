KİTAP FUARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Ünye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre Derneği ve Ünye'de bulunan bazı kitapevi ve kırtasiyelerin destekleriyle yapılacak olan kitap fuarının protokolü imzalandı. Bu yıl 2. si düzenlenecek olan kitap fuarı 'Yunus Emre Kitap Fuarı' ismiyle gerçekleştirilecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, kitap fuarıyla, okuma alışkanlığı kazanılmasını ve okuyucuların doğru kitapla buluşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Ünye'de yazar-okur buluşmasına ev sahipliği yapan kitap fuarının 2. si 'Yunus Emre Kitap Fuarı' ismiyle bu yıl da gerçekleştirilecek. Fuar, 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre Derneği ve Ünye'de bulunan bazı kitapevi ve kırtasiyelerin destekleriyle yapılacak olan Yunus Emre Kitap Fuarı'nın protokolü imzalandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıla imza töreninde Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü özgür Tokgöz, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ve kırtasiye sahipleri hazırlanan protokolü imzaladı.

-"Öğrencilerimizi Doğru ve İstediği Kitapla Buluşturacağız"-

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın 2021 yılı Türkçe ve Yunus Emre Yılı ilan etmesinin ardından biz de 2021 yılında okullarımızda çeşitli etkinliklerle Yunus Emre temalı çalışmalarımız devam etmekte. Bu yıl yapacağımız kitap fuarını da bu tema kapsamında Yunus Emre Kitap Fuarı olarak Sayın Kaymakamımızın Koordinesinde karar verildi. Amacımız çocuklarımızı, velilerimizi kitapla buluşturmak. Öğrencilerin doğru kitapla ve istediği kitapla buluşmasının yanı sıra okuma alışkanlığı kazandırmak da amaçlarımızdandır. Bu konuda destek veren tüm kurum kuruluş ve kişilere teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

-"Yunus Emre Anlayışını Dünya'ya Duyuracağız"-

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Yunus Emre'nin ve Ünye'nin tanıtımına katkı sunacak olan fuarı desteklediklerini belirterek, "Pandemi öncesinde Ünye'de bir kitap fuarı düzenlemiştik. Kitap fuarında da çocuklarımızın doğru kitaplara ulaşması ve okuma alışkanlığının artması adına ortak bir sinerji oluşturmuştuk. Pandeminin oluşturduğu kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz fuarı kısıtlamaların kalkmasıyla tekrarlamak istedik. Bu yılın Yunus Emre ve Türkçe yılı olması nedeniyle kitap fuarını, Yunus Emre Kitap Fuarı olarak düzenledik. Yunus Emre'nin tasavvuf ve felsefi anlayışının dünyaya tanıtılması ve anlatılması konusunda Ünye Yunus Emre Derneği Başkanımızın gayretleri var. Biz de bu gayretlere destek vererek Ünye'den Yunus Emre felsefesi ve anlayışını tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

-"Ünye Halkı Kitaplarla İç İçe Olacak"-

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, fuarın dolu dolu geçeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"İlçemizde yapılacak olan kitap fuarında 11 yazarımızla 9 söyleşi, 9 imza, 4 atölye çalışması düzenlenecektir. Bu plan dahilinde halka açık söyleşiler hariç yaklaşık 5 bin öğrencimizin söyleşilere katılarak 20 bin öğrencimizle de fuar ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Fuar kapanış etkinliği olarak da Yunus Emre Anma gecesi düzenlenecektir. İlçemiz için kitap fuarı düzenleyerek Ünye halkının kitaplarla daha iç içe olmasını sağlamayı ve insanları yazarlarla buluşturmayı hedefleyerek ilçemizin gelişim düzeyini daha da artırmayı hedeflemekteyiz. "

Konuşmaların ardından kitap fuarının protokolü imzalandı.

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