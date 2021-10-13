Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın başkanlık etti.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılık konusunun toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları olan önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla mücadeleye her zaman olduğu gibi yine kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletimiz, her türlü bağımlılıkla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bizler de ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadele sadece kamu kurum ve kurumlarının çalışmasıyla baş edilecek bir konu değildir. Bu mücadelede üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörün ve ailelerin de destek vermesi son derece önemlidir. Bugünkü toplantımızda da ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmaları ve önümüzdeki dönemde alacağımız tedbirleri değerlendireceğiz. Toplantının bağımlılıkla mücadelemize katkı sunacağına inanıyorum."

Toplantıda, kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından bağımlılıkla mücadelede konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.