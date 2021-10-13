Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir'de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın başkanlık etti.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılık konusunun toplumların ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bireysel, fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutları olan önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla mücadeleye her zaman olduğu gibi yine kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletimiz, her türlü bağımlılıkla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bizler de ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadele sadece kamu kurum ve kurumlarının çalışmasıyla baş edilecek bir konu değildir. Bu mücadelede üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörün ve ailelerin de destek vermesi son derece önemlidir. Bugünkü toplantımızda da ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmaları ve önümüzdeki dönemde alacağımız tedbirleri değerlendireceğiz. Toplantının bağımlılıkla mücadelemize katkı sunacağına inanıyorum."

Toplantıda, kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından bağımlılıkla mücadelede konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş
Magazin İbrahim Tatlıses Fatih Terim Mustafa Keser Ferdi Kadıoğlu
Spor Cristiano Aykut Kocaman
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:22:02. #1.13#