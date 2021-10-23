Kırmızı Altın'ın Hasadı Yapıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - 5. Safran Hasadı Festivalinin ikinci gününde "Safran Hasadı" etkinliği düzenlendi.

Yukarıçiftlik Köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 20 dönümlük safran üretim çiftliğinde yapılan safran hasadı etkinliğine Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu 125. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlarımızın ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Safran Hasadı etkinliğinde katılımcılara Safranlı içecek ve yiyecekler ikram edilirken, Dr. Hüseyin Akdemir tarafından Vali Fuat Gürel ve katılımcılara Safranın özellikleri ve üretimi konusunda bilgiler verildi.

Bir etkinlik veya organizasyon düzenlemenin çok kolay olmadığını ifade eden Vali Gürel konuşmasının devamında, "5'incisini düzenlediğimiz bu etkinliğin mayasını tutmuş olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Emek verilir, çok büyük gayretler sarf edilir ama geriye dönüp baktığınızda eğer çok büyük sonuç alamamışsanız etkinlikleri düzenleyen insanları üzer. Çok büyük bir katılım olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz akın akın buraya geliyorlar, bunları gördükçe çok mutlu olduğumu, memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tür etkinliklerde aslolan arkanızda insanların olabilmesi, birileri tarafından görülüyor ve takdir ediliyor olmasıdır. Çok büyük emekler sarf ediliyor, safranın gram fiyatı üzerinden değerlendirmelerde bulunuyoruz, eğer bir dönüm araziden 40-50 Bin TL arasında bir gelir elde edebiliyorsanız sezonon çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Safran artık bir tarım ürünü değil turizm ürünü. Bütün dünyadan ve ülkemizden insanların bir hevesle, heyecanla buralara gelmesine değen bir ürünün Safranbolu'da hasadını yapıyoruz. Çiftçilerimizden İsmal Yılmaz kardeşimiz bunun öncülüğünü yapmakta, bu kadar büyük bir alanda bu işi yapabilmek de başka bir maharet kendisini de tebrik ediyorum. Safranbolumuzda bu tür etkinlikleri 12 aya yaymamız gerekiyor, Safranbolu turizminin böyle bir alt yapısı var zaten. Batı Karadeniz Bölgemizin sonbaharı muhteşemdir, kültürel alt yapımızın yanında doğa ve doğal güzelliklerimiz var. İnşallah sizler buralara geldikçe, bu bölgeye destek verdikçe, Karabükümüzün, Safranbolumuzun ve ülkemizin turizmide gelişmeye devam edecektir. Safran hasadının ilimize veSafranbolu ilçemize hayırlı olmasını, çiftçilerimize, üreticilerimize ve turizmle uğraşan tüm esnaflarımıza bereketli olmasını diliyorum. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve Yönetim Kurulu üyelerini, destek veren Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulunu, Safranbolu Kaymakamlığımızı, Safranbolu Belediye Başkanlığımızı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü ve bu festivalin düzenlenmesinde emeği bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ederim. "diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından safran hasadı gerçekleştirildi. 5'inci Safran Hasadı etkinliği kaynatılan lokum kazanına Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından safran harcı dökülmesi ile sona erdi.

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