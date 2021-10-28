KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl ve kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Toplantıda, oynanacak müsabakalarda alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve güvenlik önlemlerinin görüşüldü.

Kaymakam Yüce, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tüm kulüplere başarı dileğinde bulunan Yüce, "Hayırlısıyla amatör liglerde maçlar başlayacak. Hem sporcularımızın hem taraftarlarımızın sağlığı için aldığımız tedbirler istisnasız uygulanacak. "dedi.

Sürü yönetimi kursu

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" kursu açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen kursa katılanlara iş sağlığı ve güvenliği, sürü yönlendirme, hayvan besleme ve bakımını yapabilme, hastalıklara karşı koruyabilme konularında bilgiler verildi.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi ile küçükbaş hayvan varlığı sayısının arttırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Kırklareli Ziraat Bankası Şube Müdürü Serap Erak ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Aksoy, kentin özellikle küçükbaş yetiştiriciliği için mera ve otlatma alanlarının oldukça verimli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Küçükbaş sayısının özellikle kırmızı et üretiminin arttırılması için çalıştıklarını ifade eden Aksoy, mevcut küçükbaş yetiştiricilerimize desteklerin devam ettiğini ve bu projenin devamı ile daha da artacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

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