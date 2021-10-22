KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tevfik Fikret Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı.

Aksoy, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün açlık sıkıntı yaşadığını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda programlar düzenlediklerini ifade eden Aksoy, gıdanın önemini öğrencilere anlattıklarını kaydetti.

Aksoy, daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını anlattı.

Gıda kayıp ve israfının küresel maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yüzde 55'i, dünya gıda arzının yüzde 70'inin tüketildiği şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde yaşayanların oranının 2050 yılına kadar yüzde 68'e yükseleceği tahmin ediliyor. Tüm dünyada üretilen gıdanın yüzde 14'ü yetersiz hasat, taşıma, depolama ve nakliye nedeniyle kaybediliyor ve yüzde 17'si de tüketici düzeyinde israf ediliyor.

Yıllık üretilen 4 milyon ton gıdanın yaklaşık üçte biri olan 1,3 milyon tonu israf edilmekte, kayba uğramakta ya da çöpe atılmaktadır. İsraf edilen gıdanın üretilmesi için gereken arazi Çin'in yüzölçümü kadardır. Gıda kaybı ve israfı, gıda üretmek için kullanılan su gibi kaynakların da kaybı anlamına geliyor."

Konuşmaların ardından Aksoy ve Kalkan öğrencilere süt dağıttı.