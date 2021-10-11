Kırklareli'nde bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Derenin suyu, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda siyaha dönüştü.

Derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu üyeleri de bir çiftlikten tarım alanları ile dere yatağına atık bırakıldığı iddia edilen alandan çektiği görüntüleri, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına ulaştırdı.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çiftlik ile derede incelemede bulundu. Ekipler dereden numune aldı.

Köy muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine dün itibariyle derenin, renk değişimiyle birlikte kötü kokmaya başladığını söyledi.

Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduklarını ifade eden Balsak, "Burada insan yaşıyor. Bu dereden hayvanlar su içiyor. Sulama yapılıyor. Tabi ki sağlık açısından sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu düşünerek biz de şikayetlerimizi haklı olarak yetkili kurumlara iletmek durumundayız." dedi.

Yetkililerden yardım beklediklerini anlatan Balsak, hiçbir canlının canına zarar gelmemesi için derenin kirletilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.