Kırklareli'nde bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme

Kırklareli'nde, bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Derenin suyu, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda siyaha dönüştü.

Derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu üyeleri de bir çiftlikten tarım alanları ile dere yatağına atık bırakıldığı iddia edilen alandan çektiği görüntüleri, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına ulaştırdı.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çiftlik ile derede incelemede bulundu. Ekipler dereden numune aldı.

Köy muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine dün itibariyle derenin, renk değişimiyle birlikte kötü kokmaya başladığını söyledi.

Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduklarını ifade eden Balsak, "Burada insan yaşıyor. Bu dereden hayvanlar su içiyor. Sulama yapılıyor. Tabi ki sağlık açısından sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu düşünerek biz de şikayetlerimizi haklı olarak yetkili kurumlara iletmek durumundayız." dedi.

Yetkililerden yardım beklediklerini anlatan Balsak, hiçbir canlının canına zarar gelmemesi için derenin kirletilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nde bir çiftlikten Teke Deresi'ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:08:40. #1.12#