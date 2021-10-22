Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi dualarla ibadete açıldı.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde Özgen şehrindeki İmam Serahsi Camisi ve Külliyesinin açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov, Kırgızistan Meclisi Başkan Yardımcısı ve Özgen Milletvekili Aida Kasımaliyeva ve yerel yöneticilerin yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Türkiye'nin Oş Şehrindeki Fahri Konsolosu Aslan Bayogliyev ve akademisyenler de hazır bulundu.

Erbaş'ın yaptığı duaların ardından kesilen kurdele ve besmeleler ile cami ibadete açıldı.

"Bu topraklar, gönül mimarların yetiştiği topraklardır"

Açılışta konuşan Erbaş, törene katılmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.

İnsanlığın hayatının caminin etrafında oluştuğunu belirten Erbaş, İslam düşüncesinde ve medeniyetinde toplulukların hayatının kalbinde, şehrin merkezinde ve medeniyetin temelinde caminin var olduğunun altını çizdi.

Erbaş, İmam Serahsi'nin yetiştiği toprakların önemine işaret ederek, "Bu topraklar, tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan nice evliyaların, alimlerin, velilerin, erenlerin, gönül mimarların yetiştiği topraklardır. Bu topraklar kültürümüzün, medeniyetimizin en değerli hazinelerine ev sahipliği yapan bir diyardır." diye konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva, cami ve külliyenin kuruluşu ve açılışının Kırgızistan ve Özgen şehri için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Kasımaliyeva, İmam Serahsi'nin Kırgızistan'ın gururu olduğunu belirterek, "Camiyi ve külliyeyi kuranlara, açanlara ve emeği geçen herkese, özellikle Kırgızistan'ın konuğu olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Kırgızistan devleti ve meclisi adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Abdıkarov da ibadete açılan caminin ruhsatını getirerek cami imamına teslim etti.

Konuşmaların ardından Erbaş, minbere çıktı, hutbe okudu ve cemaate cuma namazını kıldırdı.

İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi

Cami ve külliye, 4 dönümlük arazide geleneksel Osmanlı mimari üslubuna uygun olarak yapıldı.

Külliye içerisinde 500 kişilik cami, Kur'an kursu, kütüphane, misafirhane, aşevi ve lojman bulunuyor.

Ayrıca cami avlusunda, El-Mebsüt adlı ünlü eserini hapsedildiği kuyudan yazarak tarihe geçen İmam Serahsi'yi hatırlatacak temsili bir kuyu da yapıldı.

İmam Serahsi kimdir?

Muhammed bin Ahmed es-Serahsi (1009-1090), Horasan'da Meşhed ile Merv arasında bulunan Serahs kasabasında dünyaya geldi.

Ortaçağ'da ilk Müslüman Türk devletini Orta Asya'da kuran Karahanlılar döneminde yaşayan İmam Serahsi, tahsilini Buhara'da yaptı.

Serahsi, nerdeyse 17 yıllık hapis hayatını Özgön (Özkent) zindanında yatarak, fıkıh eserleri yazarak tamamladı.

Hanefi fıkhının önemli alimi ve "İmamlar Güneşi" olarak da bilinen Serahsi, hapishanelerde öğrenci yetiştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 2012'de İmam Serahsi Türbesi'ni inşa ederek ziyaretçilerine açmıştı.