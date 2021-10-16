- Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı.

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı. Her sene Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen film haftası etkinliği kapsamında ülkenin başkenti Bişkek'te yer alan Manas Sineması'nda açılış galası gerçekleştirildi. Türk Filmleri Haftası'nın açılış galasına Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Galada ayrıca, Türk ve Kırgız sinema oyuncuları, yönetmenler ve yapımcılar da hazır bulundu.

Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu yaptığı açılış konuşmasında, sinema ve sanatın ülkeleri birbirleriyle bağladığına işaret ederek, söz konusu etkinlik ile iki ülke arasında birlikteliğin, kardeşliğin daha çok ortaya çıkacağını söyledi. Kardeşliğin pekişmesi adına Türk Dünyası Sinema Fonunu mutlaka oluşturmaları gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, "Bu coğrafyanın sinema alanında çok kıymetli değerleri var. Bunu büyük bir fon oluşturup gün yüzüne çıkartırsak Hollywood falan bizim bu bölgenin yapıtlarının yanında çok çok geride kalacağına inanıyorum" diye konuştu.

Gündoğdu ayrıca, Türkiye'de sinemaya ayrılan bütçenin artırılması ve böyle bir fon oluşturulması için gayret gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Camankulov da Kırgızistan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunun altını çizerek, iki ülke arasında sinema alanında ortak projelerin hayata geçirileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Doğan ise Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, Türk filmleri haftasının bu yakın ilişkilerin bir örneği olduğunu ifade etti. Sinema festivalinin halklar arasında önemli dostluk köprülerinden olduğunu söyleyen Doğan, Yerli Düşünce Derneği ve Türkiye ve Kırgızistan kültür bakanlıklarına bu etkinliği sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk sinema oyuncuları ve yapımcılara teşekkür plaketleri takdim edildi. Takdimlerin ardından film gösterimi yapıldı.

20 Ekim'e kadar sürecek Türk Filmleri Haftası çerçevesinde "Pota", "Mavzer", "Aşkın Ömrü", animasyon filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" ve "Ömer ve Biz" adlı yapımlar sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları da yapılacak. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileriyle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar ile Kırgız sinema sanatçıları buluşacak ve ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kırgızistan'da geçtiğimiz yıl 4. Türk Filmleri Haftası etkinliği yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi yapılmıştı.