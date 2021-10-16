Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Haberler | Güncel

- Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı.

- Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı.

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı. Her sene Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen film haftası etkinliği kapsamında ülkenin başkenti Bişkek'te yer alan Manas Sineması'nda açılış galası gerçekleştirildi. Türk Filmleri Haftası'nın açılış galasına Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Galada ayrıca, Türk ve Kırgız sinema oyuncuları, yönetmenler ve yapımcılar da hazır bulundu.

Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu yaptığı açılış konuşmasında, sinema ve sanatın ülkeleri birbirleriyle bağladığına işaret ederek, söz konusu etkinlik ile iki ülke arasında birlikteliğin, kardeşliğin daha çok ortaya çıkacağını söyledi. Kardeşliğin pekişmesi adına Türk Dünyası Sinema Fonunu mutlaka oluşturmaları gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, "Bu coğrafyanın sinema alanında çok kıymetli değerleri var. Bunu büyük bir fon oluşturup gün yüzüne çıkartırsak Hollywood falan bizim bu bölgenin yapıtlarının yanında çok çok geride kalacağına inanıyorum" diye konuştu.

Gündoğdu ayrıca, Türkiye'de sinemaya ayrılan bütçenin artırılması ve böyle bir fon oluşturulması için gayret gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Camankulov da Kırgızistan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunun altını çizerek, iki ülke arasında sinema alanında ortak projelerin hayata geçirileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Doğan ise Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek, Türk filmleri haftasının bu yakın ilişkilerin bir örneği olduğunu ifade etti. Sinema festivalinin halklar arasında önemli dostluk köprülerinden olduğunu söyleyen Doğan, Yerli Düşünce Derneği ve Türkiye ve Kırgızistan kültür bakanlıklarına bu etkinliği sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk sinema oyuncuları ve yapımcılara teşekkür plaketleri takdim edildi. Takdimlerin ardından film gösterimi yapıldı.

20 Ekim'e kadar sürecek Türk Filmleri Haftası çerçevesinde "Pota", "Mavzer", "Aşkın Ömrü", animasyon filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" ve "Ömer ve Biz" adlı yapımlar sinemaseverlerle ücretsiz buluşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları da yapılacak. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileriyle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar ile Kırgız sinema sanatçıları buluşacak ve ortak yapımlar üzerine ikili görüşmeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kırgızistan'da geçtiğimiz yıl 4. Türk Filmleri Haftası etkinliği yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi yapılmıştı.

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı
İhlas Haber Ajansı / Aliia Raimbekova - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdo Tatlıses
Spor Schumacher Muslera Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırgızistan'da 5. Türk Filmleri Haftası başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:13:03. #1.11#