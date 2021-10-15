Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şehinşah var mı?
Khontkar'ın bu yıl beklenen albümü dün gece Youtube'da yayınlandı. Albümdeki şarkılar kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Peki, Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Kaçarsa Vur 2 sözleri nedir? Khontkar sözleri nelerdir? Şarkıda Şehinşah var mı? İşte tüm sözler...
Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
KHONTKAR - NEREYE LEN (KAÇARSA VUR II) ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş kısmı]
Wow
Puffin Like an Animal yo! (He he)
(B-B-Byte That)
Alright (He he)
Bleedat
***
[Verse 1]
Geçer geçer hepsi, gözünü açıp kapayınca geççek sandı dimi
Varız bi şekil tamam burda, "ama ne kattın" dedi
"Bu konuşma nereye varcak?" asırlardır yedin
Küçük küçük adımlarla, değiştirdik şekli
Ufak tefek hasımlar var kalkındırır bizi
Haline bakın onun, köpürmüşler belli
Blub blub sesi gelir, boğuluyo hindi
Sorunu ne ki bunların, "karşısında Rocky, diyo
"Yıkılır yere bi yumrukla" yıkamadı dimi biliyon
Pasla pasla bana hadi kafam değil sakin
Her halükarda bilirsin tanımayız rakip
***
[Nakarat kısmı]
Varsa kafan kaybol
Ya da hadi toz ol
Herhalde bilmiyo sokak tehlikeli o daha toy
Bize yol bol
Herkes kovboy
Şansı çok zor
Bize karşı çok zor
***
Ne dedin he?
Allright
Nereye len
Gel
Şuraya gel
Gel, gel
Bu nasıl bi ter
Ha?
Sen söyle len
Sen, gel
Bu nasıl bi ter
Ha?
Nereye len
Gel, gel
Çabuk buraya gel
Gel, gel
Çabuk buraya gel
Gel, gel
***
[Verse 2]
Peki gereğinden, fazla mı deliyim ben?
Fazla mı sence bunların hepsi olması gereğinden
Değiştirdik her şeyi ta en başından, temelinden
Alır hepsi şimdi bi parça koparıp dilimimden
Bana yetmez bu kadarı olmaz asla geçinemem
Peki gereğinden, fazla mı deliyim ben?
Tut neresinden, (tut)
Tutarsan tut hiç bi şekilde değişemem
Kaçarsa vur, yüzünü önüme getiremez hala
Dibe batan bariz, gerek yok daha derini kazmaya
RedKeys bayrak yüksek, kaldır kafayı tepeye baksana
Biziz dimdik fişek sanki sıkınca pa-patlayan
***
[Nakarat kısmı]
Varsa kafan kaybol
Ya da hadi toz ol
Herhalde bilmiyo sokak tehlikeli o daha toy
Bize yol bol
Herkes kovboy
Şansı çok zor
Bize karşı çok zor
***
Ne dedin he?
Allright
Nereye len
Gel
Şuraya gel
Gel, gel
Bu nasıl bi ter
Ha?
Sen söyle len
Sen, gel
Bu nasıl bi ter
Ha?
Nereye len
Gel, gel
Çabuk buraya gel
Gel, gel
Çabuk buraya gel
Gel, gel
ŞARKIDA ŞEHİNŞAH VAR MI?
Normalde şarkının ilk versiyonu 'Kaçarsa Vur I' 'de Şehinşah da vardı. Fakat bu şarkıda Şehinşah yer almıyor.