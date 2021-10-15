Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şehinşah var mı? - Haberler
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Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şehinşah var mı?

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Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şehinşah var mı?

Khontkar'ın bu yıl beklenen albümü dün gece Youtube'da yayınlandı. Albümdeki şarkılar kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Peki, Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Kaçarsa Vur 2 sözleri nedir? Khontkar sözleri nelerdir? Şarkıda Şehinşah var mı? İşte tüm sözler...

Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KHONTKAR - NEREYE LEN (KAÇARSA VUR II) ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş kısmı]

Wow

Puffin Like an Animal yo! (He he)

(B-B-Byte That)

Alright (He he)

Bleedat

***

[Verse 1]

Geçer geçer hepsi, gözünü açıp kapayınca geççek sandı dimi

Varız bi şekil tamam burda, "ama ne kattın" dedi

"Bu konuşma nereye varcak?" asırlardır yedin

Küçük küçük adımlarla, değiştirdik şekli

Ufak tefek hasımlar var kalkındırır bizi

Haline bakın onun, köpürmüşler belli

Blub blub sesi gelir, boğuluyo hindi

Sorunu ne ki bunların, "karşısında Rocky, diyo

"Yıkılır yere bi yumrukla" yıkamadı dimi biliyon

Pasla pasla bana hadi kafam değil sakin

Her halükarda bilirsin tanımayız rakip

***

[Nakarat kısmı]

Varsa kafan kaybol

Ya da hadi toz ol

Herhalde bilmiyo sokak tehlikeli o daha toy

Bize yol bol

Herkes kovboy

Şansı çok zor

Bize karşı çok zor

***

Ne dedin he?

Allright

Nereye len

Gel

Şuraya gel

Gel, gel

Bu nasıl bi ter

Ha?

Sen söyle len

Sen, gel

Bu nasıl bi ter

Ha?

Nereye len

Gel, gel

Çabuk buraya gel

Gel, gel

Çabuk buraya gel

Gel, gel

***

[Verse 2]

Peki gereğinden, fazla mı deliyim ben?

Fazla mı sence bunların hepsi olması gereğinden

Değiştirdik her şeyi ta en başından, temelinden

Alır hepsi şimdi bi parça koparıp dilimimden

Bana yetmez bu kadarı olmaz asla geçinemem

Peki gereğinden, fazla mı deliyim ben?

Tut neresinden, (tut)

Tutarsan tut hiç bi şekilde değişemem

Kaçarsa vur, yüzünü önüme getiremez hala

Dibe batan bariz, gerek yok daha derini kazmaya

RedKeys bayrak yüksek, kaldır kafayı tepeye baksana

Biziz dimdik fişek sanki sıkınca pa-patlayan

***

[Nakarat kısmı]

Varsa kafan kaybol

Ya da hadi toz ol

Herhalde bilmiyo sokak tehlikeli o daha toy

Bize yol bol

Herkes kovboy

Şansı çok zor

Bize karşı çok zor

***

Ne dedin he?

Allright

Nereye len

Gel

Şuraya gel

Gel, gel

Bu nasıl bi ter

Ha?

Sen söyle len

Sen, gel

Bu nasıl bi ter

Ha?

Nereye len

Gel, gel

Çabuk buraya gel

Gel, gel

Çabuk buraya gel

Gel, gel

ŞARKIDA ŞEHİNŞAH VAR MI?

Normalde şarkının ilk versiyonu 'Kaçarsa Vur I' 'de Şehinşah da vardı. Fakat bu şarkıda Şehinşah yer almıyor.

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Haber: Khontkar - Nereye Len (Kaçarsa Vur II) sözleri! Khontkar - Kaçarsa Vur 2 rap şarkısı sözleri nelerdir? Şehinşah var mı? - Haberler
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