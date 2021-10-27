Kayseri'ye cips paketinde uyuşturucu getiren 2 kişiye gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'ye cips paketinde uyuşturucu getiren 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'ye cips paketinde uyuşturucu getiren 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ'ye batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis, Ankara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'ye batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis, Ankara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada cips paketine  gizlenmiş eroin ve metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, Kayseri sınırında takibe aldı. Ankara yolu polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, cips paketi içine gizlenmiş 250 gram metafetamin ve 250 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi de gözaltına alındı.


Kayseri'ye cips paketinde uyuşturucu getiren 2 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

 Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin

 Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı

Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title