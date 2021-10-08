Karşıyaka Belediyesi'nden Sancar Maruflu için yarışma

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz, İzmir'in ve Karşıyaka'nın simge isimlerinden Sancar Maruflu'ya ithaf edilen yarışmaya son katılım tarihi 1 Aralık 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Öykü dalında Feyza Hepçilingirler, Hidayet Karakuş, Öner Yağcı, Sadık Aslankara ve Fergun Özelli'nin; Oyun dalında Füsun Demirel, Hülya Savaş, Yusuf Köksal, Haluk Işık ve Füsun Ataman'ın seçici kurul üyesi olduğu yarışmanın koşulları ve ödülleri, belediyenin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek.

TUGAY'DAN DAVET

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yarışmaya dair şu açıklamayı yaptı: "Kültür ve sanat dünyamızın gelişmesi ve yeni yapıtlar kazanması amacıyla öteden beri düzenlediğimiz yarışmalara, öykü ve tiyatro oyun yazma yarışmasıyla bir yenisini ekliyoruz. Yarışma konumuzu, yitirmekten büyük üzüntü duyduğumuz Sancar Maruflu'ya ve yaşamı boyunca gösterdiği çabaya uygun düşecek biçimde "kent, kent ve kentlilik kültürü" olarak seçtik. Kentler, bir arada yaşama kültürünün güzellikleri kadar aşılması gereken sorunları da barındırmaktadır. Demokrasi kalitemizden çevre ve doğa duyarlığımıza, göç ve uyum sorunlarından insan haklarına, dahası barındırdığı tarihsel ve kültürel hafıza birikimiyle, her kent aynı zamanda sanatın büyük esin kaynaklarından biridir. Yarışmamız sayesinde, bir yandan kent ve insan ilişkisinin sanatçı duyarlığına yansımalarının edebiyata ve sahneye kazandırılmasını, bir yandan da yazarlarımızı yeni ve özgün yapıtlar üretmek için yüreklendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde açtığımız yarışmamıza tüm yazarlarımızı davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."

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