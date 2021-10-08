Karşıyaka Belediyesi'nden Sancar Maruflu için yarışma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka Belediyesi'nden Sancar Maruflu için yarışma

Bültenler - Haberler | Güncel
Karşıyaka Belediyesi'nden Sancar Maruflu için yarışma

Karşıyaka Belediyesi, "kent, kent ve kentlilik kültürü" temalı öykü ve oyun yazma yarışması düzenliyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz, İzmir'in ve Karşıyaka'nın simge isimlerinden Sancar Maruflu'ya ithaf edilen yarışmaya son katılım tarihi 1 Aralık 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Öykü dalında Feyza Hepçilingirler, Hidayet Karakuş, Öner Yağcı, Sadık Aslankara ve Fergun Özelli'nin; Oyun dalında Füsun Demirel, Hülya Savaş, Yusuf Köksal, Haluk Işık ve Füsun Ataman'ın seçici kurul üyesi olduğu yarışmanın koşulları ve ödülleri, belediyenin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek.

TUGAY'DAN DAVET

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yarışmaya dair şu açıklamayı yaptı: "Kültür ve sanat dünyamızın gelişmesi ve yeni yapıtlar kazanması amacıyla öteden beri düzenlediğimiz yarışmalara, öykü ve tiyatro oyun yazma yarışmasıyla bir yenisini ekliyoruz. Yarışma konumuzu, yitirmekten büyük üzüntü duyduğumuz Sancar Maruflu'ya ve yaşamı boyunca gösterdiği çabaya uygun düşecek biçimde "kent, kent ve kentlilik kültürü" olarak seçtik. Kentler, bir arada yaşama kültürünün güzellikleri kadar aşılması gereken sorunları da barındırmaktadır. Demokrasi kalitemizden çevre ve doğa duyarlığımıza, göç ve uyum sorunlarından insan haklarına, dahası barındırdığı tarihsel ve kültürel hafıza birikimiyle, her kent aynı zamanda sanatın büyük esin kaynaklarından biridir. Yarışmamız sayesinde, bir yandan kent ve insan ilişkisinin sanatçı duyarlığına yansımalarının edebiyata ve sahneye kazandırılmasını, bir yandan da yazarlarımızı yeni ve özgün yapıtlar üretmek için yüreklendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde açtığımız yarışmamıza tüm yazarlarımızı davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
'MASKENİZ NEREDE GERİ ZEKALILAR' DİYE ÖĞRENCİLERİN KAFASINA VURAN ÖĞRETMENE SUÇ DUYURUSU

'MASKENİZ NEREDE GERİ ZEKALILAR' DİYE ÖĞRENCİLERİN KAFASINA VURAN ÖĞRETMENE SUÇ DUYURUSU

 Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Ali İhsan Su Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşıyaka Belediyesi'nden Sancar Maruflu için yarışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:37:16. #1.17#