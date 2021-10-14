KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI - Haberler
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KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI

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KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI

KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI Karesi Belediyesi yapımı biten 5. halı sahanın açılışını Kabakdere Mahallesi'nde gerçekleşirdi.

KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI

Karesi Belediyesi yapımı biten 5. halı sahanın açılışını Kabakdere Mahallesi'nde gerçekleşirdi. Başkan Orkan, "Turplu Halı Saha ve Çok Amaçlı Salon, Kamçılı, Tatlıpınar, Yeniköy ardından Kabakdere Mahallemizin halı sahasını da hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Karesi Belediyesi yatırımlarının açılışlarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılan halı sahalardan 5. si Kabakdere Mahallesi'nde hizmete girdi. Karesi Belediyesi tarafından daha önce de Turplu Halı Saha ve Çok Amaçlı Salon, Kamçılı, Tatlıpınar, Yeniköy Mahallelerinde halı saha açılışları gerçekleştirilmişti. Kabakdere İlkokulu bahçesinde inşa edilen halı saha açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başladı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde ilk konuşmayı Kabakdere Mahallesi Muhtarı Musa Korkmaz yaptı. Korkmaz, yapılan hizmetlerden ötürü Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

KARESİ BELEDİYESİ GÜÇLENİYOR

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da bir konuşma yaparak, Kabakdere Mahallesi'nde bulunan arsa sorunun da çözüm aşamasına geldiğini ifade etti. Arsa sorununun çözümü tamamlandığında satışlarının da yapılacağını ifade eden Başkan Orkan, Karesi Belediyesi olarak gelir getirici projeler üretmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Orkan, "Belediyemize gelir getirici projeler düşündük. Bu kapsamda en çok giderimiz olan çöp toplama hizmetini düşündük. 18 tane çöp kamyonu aldık. Kiralıktı kendimiz yapalım istedik. Gelir getirici yanında giderleri de ne kadar azaltabiliriz diye planlar yaptık. Çöp kamyonlarıyla ilgili alım yaptık. O dönem iyi ki almışız. O dönem aldığımız kamyonların şuan iki kat gibi bir maliyeti var. Her yaptığınız hamle çok önemli. 18 çöp, 8 tane de Fen İşlerimize kamyon aldık. Böylelikle Karesi'yi daha güçlü ve daha iyi hale getiriyor, Karesi'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Gelir getirici projelerden birisi olan GES'in de açılışını yaptık. Şimdi güneş çıktıkça belediyemiz para kazanıyor".

Başkan Orkan ayrıca Kuva-yi Milliye Mahallesi'nde yapımı devam eden Atatürk Anı Evi'nin açılışını 10 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Başkan Orkan ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi de bir konuşma yaparak çalışmalarından ötürü Başkan Orkan'a teşekkür ettiler.

Konuşmalarından ardından okunan dualarla halı sahanın açılışı yapıldı. Başkan Orkan ve davetliler halı saha da çocuklarla top oynadılar. Daha sonrasında ise mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet ettiler.

Açılış törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber: KARESİ'DE HALI SAHA AÇILIŞLARI TAMAMLANDI - Haberler
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