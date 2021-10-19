Karaloğlu TBMM Meclis Araştırma Komisyonunu Kabul Etti

DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyelerini makamında kabul etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Tbmm Araştırma Komisyon başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindeki heyet Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Meclis Komisyon Başkanı Çalık, kentte yapılacak çalışmalarla ilgili Vali Karaloğlu'na bilgi verdi. Şiddetin en asgari seviyeye indirilebilmesi için birçok kuruluşla görüşme yaptıklarının ve yapacaklarının altını çizen Çalık, en büyük şiddete maruz kalan Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Ziyaretleri nedeniyle Komisyon Başkanı Çalık ve beraberindeki heyete teşekkür eden Karaloğlu, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyelerini Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

En büyük şiddetin bir çocuğu annesinden zorla ayırmak olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Annelerimiz buna maalesef yıllardır maruz bırakıldılar. Devletimizin son 5 yılda göstermiş olduğu mücadele ile bu durumun seyri de değişmeye başladı. Çok büyük fedakarlık yaparak bu noktaya geldik. Şiddetin çözümünde eğitim çok önemlidir. Devletin her kurumu üzerine düşen görevi yapmaya gayret ediyor. Yapılan bu çalışmalarla şiddetin her türlüsü son bulsun diye temenni ediyorum. "

Meclis Araştırma Komisyonu'nun programı; Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM), kadın konukevleri, kadınların sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde kurulan "Bizim Mekan" ve Diyarbakır Anneleri ziyareti ile devam edecek.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'nun Vali Karaloğlu'na gerçekleştirdiği ziyarete; Malatya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Öznur Çalık, Sakarya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Çiğdem Erdoğan Atabek, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan katıldı.

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