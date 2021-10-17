Karacaova mübadilleri Gelibolu'da buluştu

ÇANAKKALE (AA) - İzmir ve ilçelerindeki Karacaova mübadilleri kültürlerine sahip çıkmak, aralarındaki birlik ve beraberliği kaynaştırmak amacıyla ikinci kez 70 kişilik bir grupla, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Yeniköy ve Değirmendüzü köylerinde yaşayan hemşehrileriyle buluştu.

Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret eden Karacaovalılar, Yeniköy ve Değirmendüzü köylerinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

Buluşmaya katılan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, burada yaptığı konuşmada, konukları ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Özacar, "Kimlik ve kültürlerinizin eski kuşaklar tarafından da bilinmesi için bir araya gelmeniz çok güzel. Mübadele döneminde gelmiş bir ailenin ferdi olarak sizleri karşılamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum." dedi.

Karacaovalı mübadiller adına konuşan Hüseyin Ayyılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Kimlik ve kültürlerimizin eski kuşaklar tarafından unutulmaması, yeni kuşaklara da tanıtmak ve öğretmek amacıyla kültürlerimize sahip çıkılması yönünde bu gezi ve ziyaretleri yapıyoruz. Kendi insanlarımızın arasında bulunmaktan biz de mutluluk duyuyoruz. Pandemi kaynaklı 2 yıllık hasrete son vermek, özlemleri gidermek ve yeni dostlar edinmek için yine yollara düştük. Gelibolu'da 2 gün kalacağız ve son günümüzde şehitliğimizi de ziyaret edeceğiz. Daha sonra yine gelmek üzere Gelibolu'dan ayrılacağız."

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde oynayan katılımcılar, aynı sofrada yemekte bir araya geldi.