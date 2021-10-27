Karacadağ'da Lav Yolu Bisiklet Turu ve Doğa Yürüyüşü Yapıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesinde Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Ajansımızın katkılarıyla düzenlenen Karacadağ'da bisiklet turu ve "Lav Yolu" renkli görüntülere sahne oldu.

10 kilometrelik parkurda Türkiye'nin farklı illerden ve yoğunlukla Diyarbakır, Şanlıurfa ile Mardin'den gelen bisikletçiler Dişlibaşak mahallesini geçerek Şimşek mezrasındaki "Lav Yolu"na kadar pedal çevirdi. 500 sporseverin katıldığı programda, bisikletlerinin zillerini çalarak ilerleyen katılımcılara, vatandaşlar da el sallayarak destek verdi. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Karacadağ bisikletlilerle renklendi. Bisiklet turunun ardından Karacadağ'ın en son lavın püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav tünelleri ve eşsiz güzellikteki mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapıldı.

Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in Mezopotamya'nın Altın Üçgeni denilen bölgede Karacadağ'ın eteklerinde kurulduğunu söyledi. Karacadağ'ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaat sürecini anlatan Karaloğlu, Karacadağ'ın UNESCO tarafından kabul edilen listeye eklendiğinde bölgeyi daha çok insanın ziyaret edeceğini belirtti.

Son dönemde Mezopotamya markası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GAP İdaresi aracılığıyla önemli çalışmalar gerçekleştirildiği belirten Karaloğlu, "9 ilin içinde olduğu Mezopotamya Bölgesini yeniden konumlandırarak markalaştırma konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diyarbakır'ın eşsiz tarihi, kültürel değerleriyle doğal güzelliklerinin başta bölge insanı olmak üzere tüm dünyanın tanımasını istiyoruz. Doğa turları başlayınca turizm potansiyelimizin ne kadar büyük olduğu bir daha anlaşılacak. Bölgede kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya almaları için kırsal turizm önemli bir alan. "

Huzur Ortamını Sonsuza Kadar Yaşatalım

Diyarbakır'ın her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini vurgulayan Karaloğlu şunları söyledi: "İnşallah Diyarbakır'da hep mutluluk, sevgi, spor, kültür, sanat olsun. Artık, Diyarbakır'da bizi üzecek olaylar yaşansın istemiyoruz. Bütün gayretimiz bu, İnşallah yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, mutluluk ortamını Diyarbakır halkıyla beraber sonsuza kadar yaşatalım diye gayretimiz var. Bütün Türkiye'ye, Dünyaya Kerem ke diyoruz"

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