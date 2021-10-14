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Karabağlar'da ihtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı

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Karabağlar'da ihtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı

Karabağlar Belediyesi'nin 5 yıldızlı otel standartlarında yaşama geçirdiği ve bu yıl kısa sürede yoğun ilgi gören Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda örnek bir indirim kararı alındı.

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edilen kararla, gerekli koşulları sağlayan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu'nun taban ücretlerinden az olmamak koşuluyla barınma olanağından yararlanabilecek.

Karabağlar Belediyesi, "sosyal belediyecilik" yaklaşımı kapsamında hizmete açtığı bu örnek yurda, ailelerin bütçelerini düşünerek 2021-20022 eğitim-öğrenim dönemi için zam yapmadı. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 1290 liraya (10 aylık toplam 12900 lira) barınma olanağı sunulan yurt kısa sürede doldu.

Bir destek daha

Karabağlar Belediye Meclisi, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları gözeterek, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yeni bir desteği oybirliğiyle kabul etti. Buna göre, maddi desteğe ihtiyacı olan ve muhtaçlık durumunu belgeleyen; İzmir'de devlet üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan; özel üniversitede de yüzde 100 burs kazanan öğrencilere, içinde bulunulan öğrenim döneminde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan yurt taban ücretlerinin altında olmamak kaydıyla indirim uygulanacak.

'Anlayışımız değişmeyecek'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 2 yıl önce hizmete açılan 277 kişi kapasiteli Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun, öğrencilerin barınma sorununa bir parça da olsa çözüm üretmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin eğitimin her alanında vatandaşların yanında olmaya çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "KARBEM'de ücretsiz eğitim verilmesinden Eğitim Kart'la minik öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlanmasına, okullarımızın bakım onarımına kadar bu anlayışımız ve çabamız devam edecek. Kısa sürede yoğun ilgi gören Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu da, aynı hizmet anlayışıyla hizmete sunmayı sürdüreceğiz. Olanaklarımız ölçüsünde yeni bir yurt yapmak için de uğraşacağız" dedi.

Nitelikli hizmet

5 yıldızlı otel standartlarına sahip yurtta, öğrencilerin sağlıklı, güvenli bir ortamda barınmaları, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü olanak sunuluyor. Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlıyurt binasında, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi öğrencilerin okullarına güvenli ve düzenli ulaşımlarını sağlamak için belirli zaman dilimlerinde servis hizmeti de sunuyor.

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