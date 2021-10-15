Kara Fatma'nın adına köyünde kütüphane açıldı

ERZURUM (DHA) - KURTULUŞ Savaşı'nın kadın kahramanlarından, ' Kara Fatma' olarak bilinen Fatma Seher Erden'in adına doğduğu köyde kütüphane yaptırıldı. Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ERKADIN) tarafından yaptırılan kütüphaneye Kara Fatma'nın rölyefi de konuldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Çayköy'deki açılışa Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven, ERKADIN Başkanı Zekiye Çomaklı, köy halkı ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Memiş ve Belediye Başkanı Yaptırmış da birer konuşma yaparak Erzurum Kadın Girişimciler Derneği'ne teşekkür etti. Açılışın ardından Kara Fatma ve tüm şehitler için köyde mevlit okutuldu.