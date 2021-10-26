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Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan araçları, bölgede çekim yapan gazeteciler kurtardı.

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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara geçidinde etkili olan Kar yağışının ardından Artvin istikameti karayolunda akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

GAZETECİLER YARDIM ETTİ

Ardahan-Artvin karayolu Sahara geçidinde buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı. Gazeteciler, kış lastiği bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti
İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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