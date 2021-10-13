Kanalda boğulan Berat'ı, komşusu suya bırakmış

ADANA (DHA) - ADANA'da sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (9), komşularının oğlu Anıl Songürer (19) tarafından suya bırakıldığı ortaya çıktı. Olaydan 4 gün sonra vicdan azabı duyarak polis merkezine giden Songürer'in, "Berat'ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. Kanala girdi, yüzme bilmediği için duvardan tutuyordu, elini çekip suya düşürdüm. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum" dediği belirtildi. Songürer tutuklanırken, Berat'ın acılı annesi Songül Kılıç, "Günah olmayacağını bilsem, oğlumun öldüğü yerde kendimi suya atacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 21 Haziran günü Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giden Berat Coşan Göl, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından yapılan aramada, Berat'ın suya girdiği noktaya 200 metre mesafede cansız bedeni bulundu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Berat Coşkun Göl'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşinin kendisini ve oğlunu iki yıl önce terk ettiğini anlatan Kılıç, "Oğlumu 7 yaşından beri babasız büyütüyordum. Çok akıllı, çok zeki bir çocuktu. Polis olacaktı. Bana, 'Anne ben çalışıp, seni çalıştırmamak için okuyacağım. Polis olacağım' diyordu. Onsuz ne saat geçiyor ne de gün geçiyor. Ben 4 aydır gülmeyi unuttum. Başkasının çocuğuna baktığımda için yanıyor" dedi. Oğlunun katilinin kanalın başında boynuna sarıldığını belirten Kılıç, Anıl Songürer'in cezasını çekmesini ve cezaevinden çıkmamasını istediğini söyledi.