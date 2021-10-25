Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Mardin'de Muhtarlar ve STK Temsilcileriyle Buluştu

MARDİN (Habermetre) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Mardin'de Muhtarlar ve STK Temsilcileriyle BuluştuKDK uzmanları Avrupa Birliği ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ortaklaşa yürüttüğü "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü" projesi kapsamında düzenlenen 'Ombudsman Mardinlilerle Buluşuyor' toplantısında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Mahmut Demirtaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri; Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, diğer il protokolü üyeleri ile muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kamu Denetçiliği Kurumunun tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, 2019 yılında uygulanmaya başlanan projenin, dokuzuncu toplantısını Mardin Valiliği ev sahipliğinde yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek insan haklarının korunması ile tanıtılmasında, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği projenin, ülkemiz ve Mardin'imiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. "Kamu Denetçiliği Kurumu önemli hizmetler yerine getirmekte"İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, insan haklarının gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması noktalarında Kamu Denetçiliği Kurumunun önemli hizmetler yerine getirmekte olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "Bununla birlikte vatandaşlarımızın hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan kamu denetçileri; hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde, halkın avukatlığını yapmakta, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmekte ve aldığı kararlarla idareye de yol göstermektedir. " dedi. "İnsan odaklı hizmet anlayışı devletin kapısını, milletin kapısına dönüştürmekte"Açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirmenin insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde, devlet idaresinin hizmet kalitesini yükselttiğini belirten Vali Demirtaş, "İnsan, yaratılmış en şerefli varlıktır. Her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Bu sebeple dünyada sevgi, saygı, şefkat, adalet, huzur ve merhamet gibi, pek çok hasletin kendinde ve yaşadığı toplumda vuku bulmasını ister. Bu güzel sıfatların yeryüzünde hissedilmesi için çalışan milletimiz de, oluşturduğu insan medeniyetiyle, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Batı'nın yüzyıllar sonra erişmeye çalıştığı insan merkezli anlayış, tarih ve medeniyet arşivimizden bizlere sesleniyor. En güzel örneğini Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" öğüdünde gördüğümüz, insanı odaklayan hikmet dolu sözler, bugünün insan hakları evrensel beyannamesinden farksızdır. İşte bugün bize düşen kültür ve medeniyet köklerimizden beslenerek, modern dünyanın sunduğu standartları, bireysel ve kurumsal anlamda insanımızla buluşturmaktır. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla devletin kapısını, milletin kapısına dönüştürmektir. Bizler de geldiğimiz bu noktada kamu-sivil toplum el ele vererek, ülkemizi ve insanımızı demokratik bir anlayışla, bugünün ve geleceğin dünyasında layık olduğu konuma mutlak surette taşıyacağız. " ifadelerini kullandı. Programda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, insanlığın buluştuğu yer olan Mardin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Türkiye'nin her yöresinin ve ilinin ayrı ayrı güzelliklerinin bulunduğunu Mardin gibi bazı illerin ise daha çok ön plana çıktığını söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir hak arama kurumu olduğunu vurgulayan Başdenetçi Malkoç, 2010 yılında hak ve özgürlüklerin genişletilmesi amacıyla Anayasa değişikliğinde önemli iki adım atıldığını bunlardan bir tanesinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması diğerinin ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulması kararı olduğunu anımsattı. "İdare ve vatandaş arasında barış köprüsü vazifesi görüyor"Kamu Denetçiliği Kurumu'nun idare ile vatandaş arasında bir barış köprüsü vazifesi gördüğünü dile getiren Başdenetçi Malkoç, "Yaşanan herhangi bir sıkıntıda veya uyuşmazlıkta başvuru yapılacak kurumlardan bir tanesi Kamu Denetçiliği Kurumudur. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncüllüğünde birçok hizmet alanı genişledi ve hizmetin kalitesi arttı. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok konuda önemli mesafeler aldık. Belediye hizmetlerinde aynı şekilde gelişmeler var. Bu hizmetlerin verilmesinde, topluma sunulmasında idareci veyahut kamuda görevli olanların eksiği, noksanı ve kusuru olabilir. İşte bunların mahkemeye gidilmeden düzeltilmesine imkan sağlayan kurumlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumudur. Devletimiz milletimize kamu hizmetlerini olabildiğince imkan dahilinde sunuyor. Sosyal devletin bütün gerekenlerini yerine getirmeye çalışıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu idareci ve vatandaşımız arasında bazen bir arabulucu bir hakem bazen de bir barış köprüsü vazifesi görüyor. " dedi. "El ve gönül birliğiyle ülkemizde çözülmeyecek konu yoktur" Kuruma yapılan başvuruların ücretsiz bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Başdenetçi Malkoç, "Mahkemelere giderken yasa gereği harç, pul ve bilirkişi gibi ücretler ödeniyor. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğunda ise herhangi bir ücret ödenmiyor. Müracaatlar bilirkişiye de gitse bunun da ücretini kurum ödüyor. Keşif ücreti dahil ödemesi sağlanıyor. Kanunda açıkça yazılır; Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğu andan itibaren en geç 6 ay içerisinde karar verilir. 1071'de biz bu coğrafyayı vatan yapmışız. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulamışız. Bu coğrafya dünyanın en zor ve çetin coğrafyasıdır. El ve gönül birliğiyle ülkemizde çözülmeyecek konu yoktur. " şeklinde konuştu. Derdi olan vatandaşlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Başdenetçi Malkoç, Mardin'den vatandaşlar tarafından Kamu Denetçiliğine çeşitli konulardan bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldıklarını aktararak sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından 'Serbest Kürsü' uygulamasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüş, öneri, düşünce, şikayetlerini ve beklentilerini ile getirdiler. Toplantı; katılımcıların çeşitli konularda görüşlerinin aktarmasından ardından Başdenetçi Malkoç ve Kamu Denetçilerinin, soruları yanıtlaması ve çekilen fotoğraf ile son buldu.

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