Kamu Başdenetçisi Malkoç, Yunanistan'da iklim krizi ve göçmen sorununu değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Yunanistan'da iklim krizi ve göçmen sorununu değerlendirdi Açıklaması

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Yunanistan'da iklim krizi ve göçmen sorununu değerlendirdi Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında, "İklim Değişikliği ve Afetler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir mesele olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin iklim krizi ile mücadele...

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Akdeniz Ombudsmanları Ağı 11. Toplantısı ve Genel Kurulu kapsamında, "İklim Değişikliği ve Afetler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren ortak bir mesele olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin iklim krizi ile mücadele ciddi adımlar attığını kaydetti.

Küresel sıcaklık artışı sonucu, dünya genelinde sel, kasırga, kuraklık, orman yangınları gibi çok sayıda afet yaşandığına işaret eden Malkoç, Türkiye'nin de iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Malkoç, Türkiye'nin yaz aylarında yaşadığı orman yangını felaketini hatırlatarak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yangınları kontrol altına alarak söndürmüştür. Evleri yanan yaşlı bir çift için 15 günde yangına dayanıklı bir ev inşa edilmiştir. Yanan evlerin tümünün yeniden inşa edilerek bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Malkoç, iklim değişikliği ve doğal afetler bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen başvuru sayısının çok olmasına rağmen, başvuruların 6 ay içerisinde sonuçlandırıldığını bildirdi.

"Türkiye çevre hassasiyeti yüksek bir ülke"

Malkoç, Türkiye'nin iklim değişikliği ve bundan kaynaklanan tüm zorluklarla mücadeleye önem verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda ifade ettiği üzere, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay Meclis onayına sunulması planlanmaktadır. Türkiye çevre hassasiyeti yüksek bir ülke olup, bu yönde son yıllarda ciddi adımlar atılmıştır. Türkiye, ayrıca, doğal afetler, savaş, yoksulluk gibi nedenlerle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir görev olarak görmekte ve dünyanın 140'ı aşkın ülkesine insani yardım ve kalkınma yardımı yapmaktadır." diye konuştu.

"Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi konusunda rapor hazırlanıyor"

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Ege ve Akdeniz'de çok sayıda göçmenin mağduriyetini yakından takip ettiklerini belirten Malkoç, "Bu göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itilmesi ve mağduriyet yaşamaları konusunda kurumumuz bir rapor hazırlamaktadır. Rapor tamamlandığında ilgili uluslararası örgütler, tüm dünya ombudsmanları ve insan hakları kurumlarıyla da paylaşacağız." dedi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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