Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 17. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle!
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün ekranlara geliyor. İzleyiciler Kalp Yarası 17. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 17. bölüm canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası izle! ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleme linki!
ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 17. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
''Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum...''
Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.
Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.
Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe, hamile mi?
Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.
Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.
Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haber le büyük bir şok yaşar.
- Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
- Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
- Merve Çağıran - Hande Velioğlu
- Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
- Şenay Gürler - Azade Sancakzade
- Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
- Meltem Gülenç - Zümrüt
- Rıza Akın - Hüseyin
- Nail Kırmızıgül - İhsan
- Yonca Şahinbaş - Vedia
- İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
- Burçin Abdullah
- Naz Sayıner
- Melih Çardak
- Zehra Yılmaz - Betül
- Kemal Burak Alper - Taha