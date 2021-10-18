KALEİÇİ'NDE AKADEMİK SANATLAR

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin akademisyen sanatçıları, Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde farklı canlı sanat performanslarıyla yerli ve yabancıların ilgi odağı oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün'ün küratörlüğünde Kaleiçi semtinin tarih kokan sokaklarında hayata geçirilen 'Birlikte Zamanın İzinde' adlı projede akademisyen sanatçılar Ali İbrahim Öcal 'Siyah Akış', Bilal Yılmaz'Hadrian Lights', Erdal İnci 'Clones Project', Gül Yasa Aslıhan 'Tutunmak', Handan Dayı 'Anakronizm', Ilgaz Özgen Topçuoğlu 'Sesimi Duy...!', Işık Aslıhan 'Onlar Hep Uçtular', Mehmet Sinan Kuran 'Antalya Halkıyla İnteraktif Sanat Üretimi', Nezaket Ekici 'Protez', Özgül Kahraman 'Oyun Zamanı' adlı canlı performans çalışmalarıyla yer aldı.

Akademisyenler, Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla sokaklarda belirlenen açık hava sanat alanlarında canlı performanslarıyla ilgi odağı oldular. Ilgaz Özgen Topçuoğlu'nun 'Sesimi Duy?!', Handan Dayı'nın 'Anakronizim' adlı çalışmaları ise en çok dikkat çeken canlı performanslar arasında yer aldı.

ESKİ BİNADA CANLI SESLER

Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Kaleiçi semtindeki terk edilmiş ve içerisi harabeye dönüşmüş tarihi eski bir konakta canlandırma yaptı. Konaktaki geçmiş acı-tatlı yaşamı bebek, çocuk, genç, yetişkin sesleriyle canlandırdı. Kapısına zincirli kilit vurulmuş binanın önünden geçenler, bebek ve çocuk ağlaması seslerini duyunca şaşkınlık yaşadı, gerçek sanıp içeriye girmek, yardım etmek istedi. Bazı kişiler de polisi arayıp ihbarda bulundu. "Bu bina perili ev" diyenler de oldu.

BİNA ÖNÜNDE ÇOCUK FİGÜRLERİ

Handan Dayı'nın yine terk edilmiş tarihi eski bir konak önünde yaptığı 'Anakronizm' adlı fotoğraf çalışması da konaktaki geçmiş yaşamı canlandırdı. Sokaktan geçenler, kapı önünde oturan çocuk, duvar dibinde oturan yaşlı bir adam, pencereden dışarı bakan yaşlı bir kadın portreleri önünde hatıra fotoğraf çektirmeden yollarına devam etmedi.

ZAMAN KENT KAVRAMIYLA BİRLEŞTİ

Dr. Ebru Nalan Sülün, canlı sanat performanslarla Kaleiçi sokaklarına renk kattıklarını, bu yıl ki 'Kaleiçi OldTown Festivali'ne 'Birlikte Zamanın İzinde' adlı projeyle katıldıklarını belirtti. Sülün, "Projemize İstanbul'dan da akademisyen sanatçılar farklı canlı performanslarıyla destek verdi. Bilal Yılmaz, Antalya'da bir ilki gerçekleştirdi, tarihi Hadrian Kapısı'na (Üçkapılar) sallanarak dikkat çeken ışıklar yerleştirdi. Yüksek tavandaki Antalya'ya özgü kabartma çiçek motiflerini gece-gündüz görünür hale getirdi. Projemizde 'zaman' kavramını kent tarihi içerisindeki sürekliliği, zamanlar arasındaki bağlantı ve kopuş noktalarını, kültürel ve sanatsal süreklilikler içerisinde ele aldık 'kent' kavramıyla birleştirdik" dedi.