Kale İlçesinde 202 Deprem Konutunun Kura Çekimi Gerçekleştirildi

MALATYA (Habermetre) - TOKİ tarafından 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya İli Kale İlçesinde yapılan deprem konutlarından 202 konutun kura çekimi töreni düzenlendi.

İzollu Kongre ve Nikah Sarayında düzenlenen kura çekim törenine Vali Aydın Baruş, Malatya AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahipleri katıldı.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Malatya AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci'nin konuşmalarının ardından Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "Bugün, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin yıldönümü münasebeti ile sizlerin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nice yıllara eriştirsin, baki kılsın. Cumhuriyetin en temel hedeflerinden birisi, vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayatını memnun olacağı düzeyde tutmak. Bunun içinde Devletimiz, hükümetimiz her türlü adımı atıyor, mücadele ediyor, gece gündüz demeden çalışıyor.

Bu anlamda 24 Ocak 2020 depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Devletimizin kurumlarının çalışanları seferber oldular. Kale ilçesine geldiğimizde vatandaşlarımızın ne kadar zor durumda olduğunu, evleri hasar gören vatandaşlarımızın gözyaşları içerisinde devletin yardımını beklediklerini dün gibi hatırlıyorum. O günden bugüne elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye gayret ettik. İnanın ki Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı, yapmaya da devam edecek. Nitekim Kale İlçemizde de 752 hak sahibimiz var şimdiye kadar tespit edilen. Yer seçimi yapılan 685 vatandaşımız var. 67 vatandaşımızın henüz yer seçimi yapılmamış. Bunun sebebi de konut yeri olarak gösterilen yerin uygun olmaması, uygun parsel olmaması ve konut yapılabilecek durumda olmaması. Ama yer seçimi yapılamayan vatandaşlarımıza da biz ilçe merkezinden veya il merkezinden konut öneriyoruz. Bu vatandaşlarımız da inşallah konutlarına kavuşurlar. Çünkü Kale ilçemizde yeteri kadar kentsel alanda konutumuz var. Bu anlamda sürecin başlangıcından itibaren bizler, gerek milletvekillerimiz, gerekse devletin kurumları olarak bürokrat arkadaşlarımız, AFAD çalışanlarımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışanları elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Tek tek vatandaşlarımızın talepleri ile ilgilenmeye çalıştık elimden geldiğince. Sıkıntılı bir süreç geçti, aradan zaman da geçti. Ancak bugün sizlere bu sıcak yuvalarınızı teslim etmekten mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Değerli Kaleli hemşerilerimiz bugün inşallah 202 vatandaşımızın konutlarının kurasını çekip teslim edeceğiz. Kale ilçemizde Üçdeğirmen Mahallesi 15 çok katlı konut için 14 hak sahibine, Mahmutdursun Mahallesi 14 çok katlı konut için 21 hak sahibine, Bağlıca Mahallesi 7 çok katlı konut için 11 hak sahibine, Salkımlı Mahallesi 12 ahırlı konut için 12 hak sahibine ve yine Salkımlı Mahallesi 17 konut için 51 hak sahibine, Bent Mahallesi 40 konut için 39 hak sahibine, İkizpınar Mahallesi 8 konut için 8 hak sahibine, Düztarla Mahallesi 2 konut için 2 hak sahibine ve Düzyol Mahallesi 44 konutun 44 hak sahibine dağıtımını yapacağız.

Böylece vatandaşlarımız inşallah sıcak yuvalarında deprem korkusundan uzak emin bir şekilde hayatınızı sürdürürsünüz. Tekrar yeni yuvalarınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle de başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen tüm Bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin çektiği kura sonrasında ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

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