Kağıthane polisinden dar alan uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ekiple Talatpaşa Mahallesi'nde "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ekiple Talatpaşa Mahallesi'nde "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi sorgulandığı ve araçların arandığı uygulamada 2 aranan şahıs da yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibi ve zırhlı araçla katıldı. Uygulamanın yapıldığı noktalarda ekipler, araçları durdurarak vatandaşların üstlerini ve araçları didik didik aradı. Vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan polis ekipleri, kısa sürede 200 şahıs, 87 adet araç ve 15 adet motosiklet denetledi. Yapılan çalışmalar sonucunda denetlemeye takılan vatandaşlardan 2 tanesinin aranan şahıs olduğu ortaya çıktı. Aranan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Husumetlilerinin yemek yediği restoranı kurşun yağmuruna tuttular: 5 yaralı

Husumetlilerinin yemek yediği restoranı kurşun yağmuruna tuttular: 5 yaralı

 Ev arkadaşlarını boğup, iple bağlayarak dereye attılar

Ev arkadaşlarını boğup, iple bağlayarak dereye attılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title