Kağıthane Belediyesi 'Meme Kanserinin Erken Teşhisi' etkinliği düzenledi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Belediyesi ve özel bir hastane, 'Meme Kanserinin Erken Teşhisi' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Sadabad Bahçesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Kağıthane Belediyesi ve özel bir hastanesi tarafından Sadabad Bahçesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kağıthaneli kadınlar meme kanserine dikkati çekmek amacıyla, pembe renklerle süslenmiş sandallara binerek Sadabad'da geziye çıktı. Düzenlenen etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Dr. Akif Benk, Doç. Dr. Mustafa Tükenmez ve Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar ve misafirler katıldı. Burada açıklamada bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu ifade etti. Ardından Öztekin, farkındalık programı için gönüllü çalışmalar yürüten doktorlara birer teşekkür plaketi takdim etti.

"Sağlık açısından vatandaşımızın milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Özellikle kadınlar için farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Öztekin, "Bu etkinliğimizle beraber insanların bu manadaki hastalıklarla mücadele konusunda hizmetleri bir adım daha öne almamız lazım. O yüzden insanların, toplumun sağlığı, yaşaması ve aynı zamanda kanser tedavisiyle ilgili takip noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle doktor arkadaşlarımızla görüştüğümüzde şöyle söylediler erken teşhis olunca hayat kurtarması daha kolay oluyor. Erken teşhiste hayat kurtarıyor. Bununla işkili biz de yerel yönetimler olarak belediyeler olarak da toplumun sadece yaşam alanları, park, bahçeler, spor gibi birçok destek sağlıyoruz. Bununla ilgili de yine sağlık açısından vatandaşımızın milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL